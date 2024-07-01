هذه أفضل 8 ألعاب لعام 2024

يبدو عام 2024 حتى الآن، عامًا مميزًا لمحبي ألعاب الفيديو. ففي حين أن بعض الألعاب الرائعة من العام الماضي لا تزال تحظى بقدر كبير من الاهتمام، إلا أن هناك الكثير من الألعاب القوية التي تم إصدارها مؤخرًا.

وبدون ترتيب معين، إليك بعض أفضل ألعاب الفيديو لعام 2024:

Tekken 8: من كان يعلم أن لم شمل الأسرة يمكن أن يكون عنيفًا جدًا؟ ففي هذه الدفعة الأخيرة من سلسلة ألعاب القتال Tekken طويلة الأمد، تم إضافة شخصيات وتحركات وآليات قتال جديدة، مما يجعل الأمور أكثر إثارة.

وهذه اللعبة متوفرة لمنصات بلاي ستيشن 5، إكس بوكس سيريس إكس/إس، والكمبيوتر الشخصي.

Prince of Persia: The Lost Crown: أحدث إضافة إلى سلسلة أمير بلاد فارس 2024 هي حركة التمرير الجانبية التي تدور أحداثها في مناظر طبيعية جميلة.

وفي هذه اللعبة ستلعب دور المحارب في مهمة إنقاذ، وستحل الألغاز، وستستخدم الألعاب البهلوانية للتنقل في العالم والانخراط في قتال مع مجموعة متنوعة من الأعداء. وهذه اللعبة متوفرة على سويتش، PS4، PS5، Xbox One، Xbox Series X/S، الكمبيوتر الشخصي.