هذه أفضل 8 ألعاب لعام 2024

Princess Peach: Showtime: العالم كله عبارة عن مسرح للأميرة بيتش حيث تحصل على التألق.

وفي إصدار 2024 أصبح لدى الأميرة بيتش القدرة على التبديل من خلال مجموعة متنوعة من القدرات اعتمادًا على المرحلة التي هي فيها.

وتشمل بعض تحولاتها أن تصبح مقاتلة سيوف ونينجا وراعية بقر، وكل منها يأتي بمهاراته وضوابطه الفريدة. وهذه اللعبة متوفرة لمنصة سويتش.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree: نعم، تم إصدار اللعبة الأساسية الحائزة على جوائز في عام 2022، ولكن محتوى Elden Ring: Shadow of the Erdtree القابل للتنزيل يتوسع كثيرًا، مما يجعل إعادة النظر في هذه اللعبة وإعادة اكتشافها متعة غامرة.

وتتوفر على منصات بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس والكمبيوتر الشخصي.