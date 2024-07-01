هذه أفضل 8 ألعاب لعام 2024
يبدو عام 2024 حتى الآن، عامًا مميزًا لمحبي ألعاب الفيديو. ففي حين أن بعض الألعاب الرائعة من العام الماضي لا تزال تحظى بقدر كبير من الاهتمام، إلا أن هناك الكثير من الألعاب القوية التي تم إصدارها مؤخرًا.
وبدون ترتيب معين، إليك بعض أفضل ألعاب الفيديو لعام 2024:
Tekken 8: من كان يعلم أن لم شمل الأسرة يمكن أن يكون عنيفًا جدًا؟ ففي هذه الدفعة الأخيرة من سلسلة ألعاب القتال Tekken طويلة الأمد، تم إضافة شخصيات وتحركات وآليات قتال جديدة، مما يجعل الأمور أكثر إثارة.
وهذه اللعبة متوفرة لمنصات بلاي ستيشن 5، إكس بوكس سيريس إكس/إس، والكمبيوتر الشخصي.
Prince of Persia: The Lost Crown: أحدث إضافة إلى سلسلة أمير بلاد فارس 2024 هي حركة التمرير الجانبية التي تدور أحداثها في مناظر طبيعية جميلة.
وفي هذه اللعبة ستلعب دور المحارب في مهمة إنقاذ، وستحل الألغاز، وستستخدم الألعاب البهلوانية للتنقل في العالم والانخراط في قتال مع مجموعة متنوعة من الأعداء. وهذه اللعبة متوفرة على سويتش، PS4، PS5، Xbox One، Xbox Series X/S، الكمبيوتر الشخصي.
Paper Mario: The Thousand-Year Door: في هذا الإصدار الجديد من Paper Mario: The Thousand-Year Door يبحث ماريو عن الكنز بطريقته الكلاسيكية المحبوبة.
وعلى الرغم من أنها وفية للأصل، إلا أنها في الإصدار الجديد تقدم المزيد للاعبين الجدد. وهذا الإصدار متوفر لمنصة سويتش.
Final Fantasy VII Rebirth: لعبة جذابة ومثيرة ومليئة بالتحديات. وهناك الكثير مما يمكن استكشافه والعديد من التفاصيل فيما يُقال إنه الجزء الثاني من ثلاثية مخطط لها.
وتتوفر هذه اللعبة على منصة بلاي ستيشن 5.
Princess Peach: Showtime: العالم كله عبارة عن مسرح للأميرة بيتش حيث تحصل على التألق.
وفي إصدار 2024 أصبح لدى الأميرة بيتش القدرة على التبديل من خلال مجموعة متنوعة من القدرات اعتمادًا على المرحلة التي هي فيها.
وتشمل بعض تحولاتها أن تصبح مقاتلة سيوف ونينجا وراعية بقر، وكل منها يأتي بمهاراته وضوابطه الفريدة. وهذه اللعبة متوفرة لمنصة سويتش.
Elden Ring: Shadow of the Erdtree: نعم، تم إصدار اللعبة الأساسية الحائزة على جوائز في عام 2022، ولكن محتوى Elden Ring: Shadow of the Erdtree القابل للتنزيل يتوسع كثيرًا، مما يجعل إعادة النظر في هذه اللعبة وإعادة اكتشافها متعة غامرة.
وتتوفر على منصات بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس والكمبيوتر الشخصي.
Sticky Business: في هذه اللعبة لا ينتهي العمل أبدًا وسيتراكم عليك إذا لم تكن حذرًا. ولكن بطريقة ما يكون الأمر كله مريحًا للغاية.
وتتيح لك هذه اللعبة إدارة متجر ملصقات حيث يمكنك تصميم الملصقات وإضافة قوائم إلى موقعك وتلبية الطلبات وتعبئتها وقراءة الملاحظات من عملائك وشحن إبداعاتك.
وتتوفر لمنصات سويتش والكمبيوتر الشخصي.
Stardew Valley 1.6: يجلب التحديث 1.6 لـ Stardew Valley الكثير من المحتوى الجديد إلى اللعبة الشهيرة ويبث حياة جديدة فيها.
فقد تمت إضافة مهرجانات وفعاليات جديدة مثل مهرجان الصحراء هو حدث يستمر ثلاثة أيام في فصل الربيع. وتتوفر على منصات سويتش وإكس بوكس وان وبلاي ستيشن 4 و5 وعلى الكمبيوتر.