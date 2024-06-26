5 نصائح لتحويل هاتف أندرويد إلى منصة ألعاب

لقد تحسنت ألعاب أندرويد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل التقدم السريع في قوة المعالجة.

وفي حين أن غالبية ألعاب الهاتف المحمول تعمل بسلاسة كبيرة على جميع الهواتف تقريبًا، إلا أن بعض الألعاب الصعبة قد تتأخر أو تتلعثم بين الحين والآخر.

فإذا كنت تبحث عن طرق لتحسين تجربة الألعاب على جهاز أندرويد، إليك بعض النصائح والحيل التي ستساعدك على تحقيق أقصى استفادة من هاتفك الذكي.

تمكين معدل التحديث العالي للألعاب

تأتي هواتف أندرويد الحديثة مزودة بشاشات ذات معدل تحديث مرتفع، لكن معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية تضبطها على الوضع التلقائي أو المنخفض 60 هرتز افتراضيًا.

وعلى الرغم من أن هذا يساعد في توفير طاقة البطارية، إلا أن لعبتك المفضلة قد لا تعمل بأعلى معدل تحديث متاح. ولتمكين معدل التحديث العالي على أجهزة أندرويد، افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك وانتقل إلى قسم "العرض والسطوع".

الآن، قم بالتمرير لأسفل للعثور على "معدل تحديث الشاشة" واضبطه على "مرتفع".