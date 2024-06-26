5 نصائح لتحويل هاتف أندرويد إلى منصة ألعاب
لقد تحسنت ألعاب أندرويد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل التقدم السريع في قوة المعالجة.
وفي حين أن غالبية ألعاب الهاتف المحمول تعمل بسلاسة كبيرة على جميع الهواتف تقريبًا، إلا أن بعض الألعاب الصعبة قد تتأخر أو تتلعثم بين الحين والآخر.
فإذا كنت تبحث عن طرق لتحسين تجربة الألعاب على جهاز أندرويد، إليك بعض النصائح والحيل التي ستساعدك على تحقيق أقصى استفادة من هاتفك الذكي.
تمكين معدل التحديث العالي للألعاب
تأتي هواتف أندرويد الحديثة مزودة بشاشات ذات معدل تحديث مرتفع، لكن معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية تضبطها على الوضع التلقائي أو المنخفض 60 هرتز افتراضيًا.
وعلى الرغم من أن هذا يساعد في توفير طاقة البطارية، إلا أن لعبتك المفضلة قد لا تعمل بأعلى معدل تحديث متاح. ولتمكين معدل التحديث العالي على أجهزة أندرويد، افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك وانتقل إلى قسم "العرض والسطوع".
الآن، قم بالتمرير لأسفل للعثور على "معدل تحديث الشاشة" واضبطه على "مرتفع".
اتصل بشبكة واي فاي 2.4 غيغا هرتز
تدعم معظم أجهزة الراوتر واي فاي التي تم إطلاقها مؤخرًا كلًا من شبكات 2.4 و5 غيغا هرتز. وبشكل افتراضي، تفضل العديد من هواتف أندرويد شبكة 5 غيغا هرتز الأسرع.
في حين أن هذا قد يزيد بشكل كبير من سرعة الإنترنت، فإن هذه الشبكات لها نطاق أقل من نظيراتها 2.4 غيغا هرتز.
فإذا كنت تلعب الألعاب على هاتفك المحمول في غرفة لا يوجد فيها جهاز التوجيه بالقرب منك، فإن التبديل إلى شبكة واي فاي بسرعة 2.4 غيغا هرتز قد يُحدث فرقًا كبيرًا؛ لأن هاتفك لن يواجه صعوبة في الحفاظ على اتصال جيد.
مسح ذاكرة الكاش
على الرغم من أن هذه النصيحة قد لا تنطبق على الهواتف التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي RAM تزيد عن 8 غيغابايت، إلا أن الكثير منا يمتلك أجهزة متوسطة القدرات، بحيث من الممكن أن تنفد الذاكرة بسهولة وتتسبب في حدوث تأخيرات أو تلعثم عند لعب ألعاب متطلبة.
لذلك، في المرة القادمة التي تلعب فيها أي لعبة، تأكد من مسح الكاش مسح التطبيقات من الرامات لمنع انخفاض الأداء.
تعطيل وضع توفير الطاقة
قد تبدو هذه النصيحة منطقية في البداية، ولكن معظم هواتف أندرويد تقوم تلقائيًا بتمكين وضع توفير الطاقة عندما تصبح طاقة البطارية منخفضة.
وبمجرد التمكين، سيعمل هاتفك على تقليل الرسوم المتحركة وقوة المعالجة وأشياء أخرى بشكل كبير لضمان بقاء جهازك قيد التشغيل لأطول فترة ممكنة.
ولمنع حدوث ذلك، تأكد من تعطيل وضع توفير الطاقة قبل ممارسة الألعاب أو تعطيله تمامًا للاستفادة من أقصى ميزات هاتفك.
تمكين وضع الألعاب
تقدم بعض الشركات المصنعة لهواتف أندرويد وضعًا مدمجًا للألعاب يمكنه المساعدة في تحقيق أقصى استفادة من هاتفك.
لذلك تأكد من تمكين هذا الوضع؛ لأنه يساعد في أشياء مثل زيادة استجابة اللمس، ومنع الأخطاء، ومسح تطبيقات الخلفية، وحتى ضبط سرعات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.
وقد تختلف هذه الميزات من هاتف لآخر، لكنها يمكن أن تساعدك في تحسين تجربة اللعب بشكل عام.