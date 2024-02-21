مشكلات أمنية تهدد بسرقة أموال مستخدمي آيفون

وأكبر خطر يشكله هذا البرنامج الضار هو أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي للتزييف؛ ما يعني أن بإمكانه خداع تقنية "Face ID" من أبل لانتحال شخصية مالك الجهاز.

وتشير تقارير عدة إلى أن شركة "GoldFactory" المشغلة للبرنامج الضار تستهدف مستخدمي آيفون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعمل الجهات الفاعلة السيئة تحت ستار بنوك تايلاند وفيتنام وحتى المنظمات الحكومية.

إلا أنه من المؤكد أن الجهة المشغلة لهذا البرنامج الضار تخطط لنشره لاستهداف أشخاص في أجزاء أخرى من العالم، وهو ما قد يكون كارثيًا ويصعب احتواؤه.

لكن التحدي الأكبر يكمن في أن المتسللين قادرون على اختراق بروتوكولات الأمان المغلقة الخاصة بشركة أبل وتجاوز جميع الطبقات ليس فقط للتسلل إلى الجهاز، ولكن لسرقة البيانات من دون تنبيه المستخدم.

يلتقط وجه الضحية

ويستخدم البرنامج الضار الجديد مخطط هندسة اجتماعية لخداع الضحايا ومسح وجوههم ووثائق هوياتهم، والتي يُعتقد أنها تُستخدم لإنشاء عمليات تزييف عميقة للوصول غير المصرح به إلى الخدمات المصرفية الخاصة بهم.

والهدف الرئيس من كل ذلك هو سرقة الأموال. وبدأ التهديد من خلال توجيه الضحايا إلى عنوان "URL" خاص بتطبيق "TestFlight"؛ ما يسمح بتجاوز عملية المراجعة الأمنية العادية في متجر أبل.