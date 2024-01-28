تحديث طارئ من "أبل" لحل 15 ثغرة في آيفون

طرحت "أبل" تحديثًا طارئًا، بعد أن اكتشفت الشركة 15 ثغرة أمنية وتقنية في نظام التشغيل بهواتف "آيفون"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن "أبل" دعت المستخدمين في جميع أنحاء العالم إلى تثبيت التحديث فورًا، وعدم تجاهله حفاظًا على أمنهم السيبراني وخصوصيتهم، ولحفظ هواتفهم من الاختراق أو القرصنة.

وحثت الشركة جميع مستخدمي "آيفون" على تثبيت آخر تحديث لنظام (iOS 17.3)، بعد أن اكتشفت 15 مشكلة أمنية، وهي مشاكل ربما تكون قد تسببت بالفعل في وقت سابق بتسريب بيانات بعض المستخدمين ونفاذ المخترقين إليهم، وفق الصحيفة.

وبينت "ديلي ميل" أن التحديث الجديد يحمل اسم (iOS 17.3)، ووضعته "أبل" قبل أيام مع العديد من الميزات وإصلاحات الأخطاء، وحثت على تطبيقه بالأجهزة.

وتقوم إحدى ثغرات الاستغلال في (ميل سيرتش)، حيث تمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى المعلومات الشخصية لصاحب الجهاز، وأخرى على المتصفح "سفاري"، الذي ربما يجعل نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئيًا في الإعدادات، وفق الصحيفة.