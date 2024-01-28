تحديث طارئ من "أبل" لحل 15 ثغرة في آيفون
طرحت "أبل" تحديثًا طارئًا، بعد أن اكتشفت الشركة 15 ثغرة أمنية وتقنية في نظام التشغيل بهواتف "آيفون"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن "أبل" دعت المستخدمين في جميع أنحاء العالم إلى تثبيت التحديث فورًا، وعدم تجاهله حفاظًا على أمنهم السيبراني وخصوصيتهم، ولحفظ هواتفهم من الاختراق أو القرصنة.
وحثت الشركة جميع مستخدمي "آيفون" على تثبيت آخر تحديث لنظام (iOS 17.3)، بعد أن اكتشفت 15 مشكلة أمنية، وهي مشاكل ربما تكون قد تسببت بالفعل في وقت سابق بتسريب بيانات بعض المستخدمين ونفاذ المخترقين إليهم، وفق الصحيفة.
وبينت "ديلي ميل" أن التحديث الجديد يحمل اسم (iOS 17.3)، ووضعته "أبل" قبل أيام مع العديد من الميزات وإصلاحات الأخطاء، وحثت على تطبيقه بالأجهزة.
وتقوم إحدى ثغرات الاستغلال في (ميل سيرتش)، حيث تمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى المعلومات الشخصية لصاحب الجهاز، وأخرى على المتصفح "سفاري"، الذي ربما يجعل نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئيًا في الإعدادات، وفق الصحيفة.
ولفتت "ديلي ميل" إلى أن التحديث الجديد في النظام ليس كله لتغطية الثغرات السابقة، حيث يتضمن ميزة إضافية هي حماية الأجهزة المسروقة حديثًا، والتي تمنع مجرمي الإنترنت من قفل مستخدمي "آيفون" من حساباتهم في حالة سرقة الجهاز.
وبجانب الثغرات في "ميل سيرتش" و"سفاري"، تم العثور على عيوب بالمحرك "ويب كيت" الذي يعمل متصفح "سفاري" عليه، على حد قول الصحيفة.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه رغم كشف الشركة الأمريكية عن تحديث النظام، إلا أنها لم تفصح عن الثغرات نفسها، حتى تتأكد من عمل التصحيحات في الإصدارات الحديثة.
واصطدمت الإصلاحات الأمنية المخصصة لأجهزة "آيفون" و"آيباد" بمواجهة الأخطاء نفسها التي تركت بيانات العملاء عرضة للصوص الأمن السيبراني، وكشف عن الثغرات اثنان من خبراء الأمن السيبراني في "تايم زون"، وفق الصحيفة.
وأشارت إلى إعلان الشركة الأمريكية المتعلق بالنظام المحدث، حيث ذكرت فيه أن صفحة الويب المصممة بشكل ضار، ستكون قادرة على أخذ بصمة صاحب الهاتف، في حين أن ثلاث مشاكل أخرى في محرك المتصفح ربما تكون أدت إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عند معالجة محتوى الويب.