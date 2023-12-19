بما فيها آيفون.. تحذير خطير من ثغرات أمنية في أغلب أجهزة أبل
صدر، حديثًا، تحذير أمني شديد الخطورة من قبل الفريق الهندي للاستجابة لطوارئ الكمبيوتر CERT-In يتعلق بنقاط الضعف المتعددة التي تؤثر على منتجات أبل المختلفة.
وفقًا للتنبيه، فإنه في حال تم استغلال هذه الثغرات الأمنية، فقد تسمح للمهاجمين بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة، والسيطرة على أجهزة أبل، ما يشير إلى الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلات على الفور.
تتأثر أغلب أجهزة أبل بهذه الثغرات، بما فيها أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة ماك وساعات أبل واتش.
ما المخاطر؟
وبحسب الفريق الهندي للاستجابة لطوارئ الكمبيوتر، إذا لم يتم إصلاح الثغرات على الفور، فقد يسمح ذلك للمتسللين باستغلال منتجات أبل ومنحهم فرصة من أجل:
سرقة المعلومات الحساسة: يمكن للمتسللين الوصول إلى بياناتك الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور وجهات الاتصال والصور وحتى المعلومات المالية.
السيطرة على أجهزتك: يمكن للجهات الخبيثة السيطرة على جهازك وتثبيت البرامج الضارة واستخدامها لأغراضهم الخاصة.
تعطيل الخدمات: تجعل هجمات DoS هاتفك غير قابل للاستخدام عن طريق مقاطعة أدائه الطبيعي، بسبب إغراقه بالطلبات والأوامر.
تجاوز القيود الأمنية: بإمكان المهاجمين الحصول على وصول غير مصرح به إلى نظامك من خلال تجاوز الإجراءات الأمنية.
الحصول على امتيازات مرتفعة: يمكن للمتسللين تصعيد مستوى وصولهم والتحكم الكامل في جهازك، ما يمكن أن يؤدي إلى سحب جميع بياناتك وصورك وقائمة الاتصال والرسائل، وإرسالها إلى الهاكر.
برامج تشغيل أبل المتضررة
تؤثر الثغرات الأمنية على مجموعة واسعة من برامج أبل، بما في ذلك إصدارات iOS السابقة وصولًا لإصدار 17.2 و16.7.3. كذلك تؤثر على iPadOS من الإصدارات السابقة وصولًا إلى 17.2 و16.7.3. أما أنظمة ماك التي تتأثر بهذه الثغرات الأمنية فهي تلك التي تعمل ببرنامج macOS إصدارات Sonoma قبل 14.2، وإصدارات Ventura قبل 13.6.3، وإصدارات Monterey قبل 12.7.2. كما تتأثر أنظمة ساعات أبل watchOS الإصدارات السابقة لنظام تشغيل 10.2. والأمر نفسه ينطبق على برنامج Safari الإصدارات السابقة لـ 17.2.
إجراءات السلامة
لحماية الأجهزة، يطلب من المستخدمين اتخاذ إجراء فوري، بما في ذلك تحديث برامج التشغيل على الفور. فقد أصدرت أبل تصحيحات أمنية لمعالجة نقاط الضعف هذه. لذلك قم بتحديث جميع أجهزة أبل الخاصة بك من آيفون وآيباد وماك وأبل واتش إلى أحدث الإصدارات المتوفرة، ومن المهم أيضًا إعطاء الأولوية للثغرات الأمنية الحرجة، وبشكل خاص القيام بتحديث إصدارات iOS وiPadOS، حيث يتم استغلال الثغرات بشكل نشط.
كذلك، يمكنك تفعيل التحديثات التلقائية على أجهزتك لضمان حصولك على تصحيحات الأمان المستقبلية بمجرد توفرها. ولمزيد من الأمان، كن حذرا مع الروابط والمرفقات، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة أو فتح المرفقات غير المعروفة، إذ يمكن استخدامها لاستغلال نقاط الضعف هذه.
ويبقى العنصر البارز والدائم في حماية أجهزتك وهو استخدام كلمات مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية، مع الحرص على استخدام كلمات مرور فريدة لجميع حسابات أبل الخاصة بك لمزيد من الأمان.