بما فيها آيفون.. تحذير خطير من ثغرات أمنية في أغلب أجهزة أبل

وبحسب الفريق الهندي للاستجابة لطوارئ الكمبيوتر، إذا لم يتم إصلاح الثغرات على الفور، فقد يسمح ذلك للمتسللين باستغلال منتجات أبل ومنحهم فرصة من أجل:

سرقة المعلومات الحساسة: يمكن للمتسللين الوصول إلى بياناتك الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور وجهات الاتصال والصور وحتى المعلومات المالية.

السيطرة على أجهزتك: يمكن للجهات الخبيثة السيطرة على جهازك وتثبيت البرامج الضارة واستخدامها لأغراضهم الخاصة.

تعطيل الخدمات: تجعل هجمات DoS هاتفك غير قابل للاستخدام عن طريق مقاطعة أدائه الطبيعي، بسبب إغراقه بالطلبات والأوامر.

تجاوز القيود الأمنية: بإمكان المهاجمين الحصول على وصول غير مصرح به إلى نظامك من خلال تجاوز الإجراءات الأمنية.

الحصول على امتيازات مرتفعة: يمكن للمتسللين تصعيد مستوى وصولهم والتحكم الكامل في جهازك، ما يمكن أن يؤدي إلى سحب جميع بياناتك وصورك وقائمة الاتصال والرسائل، وإرسالها إلى الهاكر.

برامج تشغيل أبل المتضررة