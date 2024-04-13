تسريبات.. ميزات جديدة سيوفرها "ويندوز" في مايو

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا، إن عام 2024 هو العام الذي سيصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءا من الدرجة الأولى في كل جهاز كمبيوتر، ما يعكس مسار مؤتمر مايكروسوفت المرتقب.

وأعلنت "مايكروسوفت" عن نمو كبير في الإيرادات من العملاء الذين يستخدمون نماذج الذكاء الاصطناعي في السحابة العامة "Azure"، بحيث تريد الشركة الحفاظ على هذا الاتجاه من خلال طرح ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة للمطورين.

ميزات الذكاء الاصطناعي

ومن المرجح أن تقدم "مايكروسوفت" في المؤتمر ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تتيح للمستخدمين تفاعلًا أعمق مع حياتهم الرقمية على نظام "ويندوز"، حيثُ سيتمكن المطورون من دمج الميزات في التطبيقات الخاصة بـ"ويندوز" أيضًا.