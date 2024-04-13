تسريبات.. ميزات جديدة سيوفرها "ويندوز" في مايو
كشفت تسريبات عن ميزات جديدة من المُرحج أن تكشف عنها شركة "مايكروسوفت"، خلال مؤتمرها "Microsoft Build 2024"، المقرر عقده في الفترة من الـ21 إلى الـ23 من شهر أيار/مايو المُقبل.
معالجات جديدة
ومن المتوقع أن تكشف "مايكروسوفت" عن مجموعتها من أجهزة الكمبيوتر الشخصية "Surface" الاستهلاكية، التي تعمل بمعالجات "Arm"، إضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي التي ستتوفر لنظام التشغيل "ويندوز 11" في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا، إن عام 2024 هو العام الذي سيصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءا من الدرجة الأولى في كل جهاز كمبيوتر، ما يعكس مسار مؤتمر مايكروسوفت المرتقب.
وأعلنت "مايكروسوفت" عن نمو كبير في الإيرادات من العملاء الذين يستخدمون نماذج الذكاء الاصطناعي في السحابة العامة "Azure"، بحيث تريد الشركة الحفاظ على هذا الاتجاه من خلال طرح ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة للمطورين.
ميزات الذكاء الاصطناعي
ومن المرجح أن تقدم "مايكروسوفت" في المؤتمر ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تتيح للمستخدمين تفاعلًا أعمق مع حياتهم الرقمية على نظام "ويندوز"، حيثُ سيتمكن المطورون من دمج الميزات في التطبيقات الخاصة بـ"ويندوز" أيضًا.
وقدمت "مايكروسوفت" في شهر آذار/مارس الماضي، أجهزة كمبيوتر "Surface" تتميز بزر "Copilot" للوصول السريع إلى برنامج الدردشة الآلي الخاص بالشركة، وتروج الشركة لأجهزة الكمبيوتر الجديدة هذه على أنها أجهزة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدعم نظام "Windows 11".
وتتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي "AI Explorer" الجديد، الذي يحول كل ما يفعله المستخدم على جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى ذاكرة قابلة للبحث باستخدام اللغة الطبيعية لإظهار الملفات والتطبيقات وصفحات الويب القديمة.
ويمكن للمستخدم كتابة "ابحث لي عن قائمة المطاعم التي قال أخي إنه يحبها"، وسيقوم "ويندوز" بإظهار المحادثة الدقيقة، التي جرت عندما ذكر الأخ تلك المطاعم.
كما يمكن لهذه الميزة أن تجلب حتى المطالبات الغامضة عبر سحب كل كلمة وعبارة وصورة عن الموضوع ذات الصلة، الذي يقوم المستخدم بفتحه مسبقًا على جهاز الكمبيوتر الخاص به.
وهناك ميزة التسميات التوضيحية المباشرة على الجهاز، والتي ستترجم لغات مختلفة في الوقت الفعلي، مع وضع الدقة الجديد المتطور والذي سيعمل على تسهيل الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي والارتقاء بها.