لا يمكن تخيل الكمبيوتر بدونها.. قائمة "Start" من ويندوز 95 إلى 11
مما لا شك فيه أن قائمة "Start" هي أهم ميزة لواجهة المستخدم في نظام التشغيل ويندوز منذ ظهوره لأول مرة عام 1995.
وتسهل هذه القائمة الوصول إلى كافة حزم البرامج الموجودة على جهاز الكمبيوتر، بالإضافة إلى الملفات والمجلدات بسرعة وسهولة.
ولا يمكن تخيل الويندوز من دون قائمة "Start"، وهذا ما تعلمته مايكروسوفت بالطريقة الصعبة بعد إزالتها من ويندوز 8.
في تاريخه الممتد لنحو 40 عامًا، قدم ويندوز مجموعة عادلة من الميزات التي لا يمكننا أن نتخيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا من دونها، بدءًا من مفهوم سطح المكتب وحتى أشياء مثل مستكشف الملفات، لكن لم يكن كل ما نعرفه اليوم هو نفسه عندما ظهر ويندوز لأول مرة.
وتعد قائمة "Start" أحد هذه العناصر التي لم تظهر إلا لاحقًا في حياة نظام التشغيل، بدءًا من ويندوز 95، وأصبحت عنصرًا أساسيًا في كل إصدار لنظام التشغيل منذ ذلك الحين، ولكنها تغيرت كثيرًا على مر السنين.
ويندوز 95
كان تقديم القائمة في نظام التشغيل ويندوز 95 في عام 1995 بمثابة صفقة كبيرة جدًا. وقبل ذلك، كان الوصول إلى التطبيقات أو الإعدادات يتم من خلال نافذة ويندوز إكسبلورر التي يتم فتحها افتراضيًا عند تشغيل ويندوز، وتم تحميل قائمة "Start" بأي شيء تريد القيام به على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضًا.
وكانت نقطة البداية لاستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وتحتوي قائمة "Start" على مجلد يحتوي على جميع برامجك، واحد لمستنداتك، وواحد لإعدادات النظام لديك، بالإضافة إلى خيار البحث إلى جانب القدرة على تشغيل برنامج أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو تعليقه مؤقتًا.
لم يكن هناك أي شيء مبالغ فيه، ولكن في الحقيقة، أي شيء يمكن أن تريده كان هناك. ولم تشهد قائمة "Start" الكثير من التغييرات في إصدارات ويندوز التالية، فقد احتفظت أنظمة التشغيل ويندوز 98 و2000 وME على نفس التصميم العام، ولكنها أضافت بعض الخيارات الجديدة لاستيعاب ميزات ويندوز الأخرى.
ويندوز إكس بي
أول تغيير كبير لقائمة "Start" جاء مع نظام التشغيل ويندوز إكس بي، الذي قدم تخطيطًا ثنائي العمود عند النقر على "Start" الذي سيصبح النمط الذي سنراه في العقد القادم. وهذا أيضًا هو الأسلوب الذي يفضله العديد من المستخدمين اليوم.
وأعطت قائمة "Start" في XP الأولوية للتطبيقات التي تهمك أكثر من غيرها، ويضم العمود الأساسي تطبيقاتك المثبتة والحديثة. وإذا كان لديك تطبيق تستخدمه طوال الوقت، فيمكنك تثبيته في المنطقة العلوية. وأسفل ذلك، سترى التطبيقات التي فتحتها مؤخرًا، حتى تتمكن من العودة بسرعة إلى ما كنت تفعله من قبل.
ويندوز فيستا و 7
تركت مايكروسوفت قائمة "Start" في الغالب دون تغيير. لكن فيستا قدم بعض التأثيرات الشفافة، والتي تم تحسينها بشكل كبير مع نظام التشغيل ويندوز 7.
ومن خلال الاستفادة من الأجهزة الأكثر قوة التي أصبحت متاحة، بدت قائمة "Start" أجمل على الأجهزة المتوافقة. ومن الناحية الوظيفية، كانت التغييرات أقل. فقد قام نظام التشغيل فيستا بتغيير قائمة كافة البرامج من مربعة إلى عمودية؛ مما يوفر تصميمًا يتطلب المزيد من النقرات لفتح المجلد الذي تريد الوصول إليه.
ومن جهته، أجرى ويندوز 7 تغييرات أقل، حيث تمت إزالة زر تسجيل الخروج "Log out"؛ مما جعل زر إيقاف التشغيل "Shut down" أكثر بروزًا.
بخلاف ذلك، فإن قائمة "Start" في نظام التشغيل ويندوز 7 تشبه إلى حد كبير القائمة الموجودة في نظام التشغيل فيستا.
ويندوز 8
هنا حصل التغيير الكبير. في عام 2012، رأت مايكروسوفت الإمكانات التي تتمتع بها الأجهزة اللوحية بعد شعبية جهازiPad، وسعت إلى تكرار هذا النجاح في عالم ويندوز من خلال العلامة التجارية سورفاس.
وللمضي قدمًا، تم تقديم ويندوز 8 كأول إصدار يركز على اللمس لأجهزة الكمبيوتر المكتبية. ولم تعد "Start" على شكل قائمة، بل أصبحت شاشة "Start"، حيث سيطرت بالكامل على الشاشة الرئيسة، وكانت هنالك مربعات عبارة عن أيقونات للتطبيقات، التي عادةً ما تقوم بتحديث نفسها لعرض أحدث المعلومات من التطبيق المعني؛ مما يمنح المزيد من المعلومات السريعة.
وبالطبع، على الرغم من أن هذا كان منطقيًا تمامًا بالنسبة للأجهزة اللوحية، إلا أنه لم يكن أفضل تجربة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وتم فرضه على مستخدمي هذه الأجهزة والكمبيوتر المحمول على حد سواء. وللوصول إلى القائمة لم يعد لديك زر، وبدلا من ذلك، كان عليك تحريك الماوس إلى الزاوية ليظهر المؤشر المرئي حتى تتمكن من النقر عليه.
ويندوز 8.1
حاول ويندوز 8.1 تصحيح المسار الكارثي الذي اتخذه نظام التشغيل ويندوز 8، وسعت مايكروسوفت إلى إصلاح بعض نقاط الضعف في الإصدار الجديد. وبذلك أصبحت تتمتع شاشة البدء في ويندوز 8.1 بالقدرة على عرض مربعات أصغر حتى تتمكن من احتواء المزيد من التطبيقات في عرض واحد، كما أنها تحتوي على زر الطاقة والبحث في الزاوية اليمنى العليا.
وأصبح الوصول إلى قائمة جميع التطبيقات أسهل أيضًا من خلال سهم صغير في أسفل الشاشة.
وأعاد ويندوز 8.1 أيضًا رمز قائمة "Start" إلى شريط المهام. وبغض النظر عن هذه التحسينات، كانت شاشة بدء ويندوز 8.1 مزعجة لمستخدمي الكمبيوتر ولم تتمكن من تغيير التصور الذي طوره المستخدمون بالفعل تجاه ويندوز 8 ككل.
ويندوز 10
كان نظام التشغيل ويندوز 10 بمثابة فرصة مايكروسوفت لتصحيح المسار، حيث حاولت في الوقت نفسه الحفاظ على ما جعل ويندوز 8 رائعًا لشاشات اللمس مع جعله جذابًا لمستخدمي الكمبيوتر.
وبهذا، أعاد نظام التشغيل ويندوز 10 قائمة "Start" إلى الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.
وعند النقر عليها، يظهر عمود على اليسار يحتوي على قائمة بالتطبيقات الحديثة المستخدمة على الكمبيوتر، مع روابط لأشياء مثل تطبيق الإعدادات ومستكشف الملفات في الأسفل، والتي يمكن تخصيصها من خلال تطبيق الإعدادات، بالإضافة إلى خيار عرض قائمة لكل التطبيقات.
ويندوز 11
أعادت مايكروسوفت تصميم العديد من عناصر واجهة المستخدم لنظام تشغيل ويندوز 11 الذي تم إصداره في عام 2021.
ومن بينها قائمة "Start" المعاد تصميمها، وهو ما يمثل خروجًا كبيرًا عن القائمة التي سبقتها.
والفرق الأكثر وضوحًا هو أنها لا تحتوي على اختصارات كما كانت في نظام التشغيل ويندوز 10. وأصبحت قائمة "Start" في نظام التشغيل ويندوز 11 أصغر حجمًا وأكثر انسيابية من القائمة السابقة، بحيث تحل رموز الاختصارات المثبتة للتطبيقات محل المربعات وتظهر على طول الطبقة الأمامية. وتتضمن الطبقة الثانية قائمة جميع التطبيقات التي يمكنك من خلالها الوصول إلى جميع حزم البرامج.