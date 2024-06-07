طريقتان للحصول على المزيد من مساحة التخزين في آيفون

إذا ما استمررت في تلقي إشعار "مساحة تخزين آيفون ممتلئة"، فقد تتمنى لو أنك لم تلتقط الكثير من الصور والفيديوهات.

ولكن قبل أن تقدم على الخطوة الكبرى وتمحو أجمل الصور وأغلاها على قلبك، يجب عليك الاستفادة من بعض ميزات iOS لتحرير مساحة التخزين على جهاز آيفون الخاص بك.

من هنا، يوجد إعدادان مدمجان لنظام التشغيل iOS يمكن لهما أن يساعداك في تنظيف قدر كبير من مساحة التخزين في جهاز آيفون الخاص بك، أحدهما دائم والآخر مؤقت.

لذلك، حتى تتمكن من تثبيت آخر تحديثات البرامج، والتقاط المزيد من الصور ومقاطع الفيديو وتنزيل المزيد من التطبيقات، إليك ما تحتاج إلى معرفته.