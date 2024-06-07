طريقتان للحصول على المزيد من مساحة التخزين في آيفون
إذا ما استمررت في تلقي إشعار "مساحة تخزين آيفون ممتلئة"، فقد تتمنى لو أنك لم تلتقط الكثير من الصور والفيديوهات.
ولكن قبل أن تقدم على الخطوة الكبرى وتمحو أجمل الصور وأغلاها على قلبك، يجب عليك الاستفادة من بعض ميزات iOS لتحرير مساحة التخزين على جهاز آيفون الخاص بك.
من هنا، يوجد إعدادان مدمجان لنظام التشغيل iOS يمكن لهما أن يساعداك في تنظيف قدر كبير من مساحة التخزين في جهاز آيفون الخاص بك، أحدهما دائم والآخر مؤقت.
لذلك، حتى تتمكن من تثبيت آخر تحديثات البرامج، والتقاط المزيد من الصور ومقاطع الفيديو وتنزيل المزيد من التطبيقات، إليك ما تحتاج إلى معرفته.
تحرير مساحة التخزين
إذا كنت تريد الاحتفاظ بذكرياتك الثمينة، حتى ولو كانت مجرد لقطات شاشة مضحكة، ولكنك أيضًا ترغب في تحرير مساحة تخزينية، فإن أسهل طريقة هي تحسين الصور ومقاطع الفيديو المخزنة بالفعل على جهازك.
افتراضيًا، في كل مرة تلتقط فيها صورة أو مقطع فيديو، يتم حفظها بدقة كاملة على جهازك.
إذا كنت تلتقط صورًا ومقاطع فيديو بأعلى دقة ممكنة، فقد تشغل مساحة كبيرة جدًا. ففي الواقع، تستهلك دقيقة الفيديو التي يتم تصويرها بدقة k4 بمعدل 60 إطارًا في الثانية حوالي 400 ميغابايت، ما يقرب من نصف غيغابايت.
لتحسين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، انتقل إلى الإعدادات ثم الصور، وقم بالتبديل إلى "تحسين تخزين آيفون".
لكي يعمل هذا، ستحتاج إلى تمكين إعداد iCloud Photos. يتم بعد ذلك نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو ذات الدقة الكاملة إلى iCloud الخاص بك، بينما يتم الاحتفاظ بالإصدارات الأصغر والأقل دقة على جهازك، لتشغل مساحة أقل.
واعتمادًا على عدد الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على جهاز آيفون الخاص بك، قد يستغرق هذا وقتًا طويلاً، ولكن بمجرد الانتهاء، من المفترض أن ترى مساحة فارغة كبيرة على جهازك.
إذا كنت ترغب في الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو ذات الدقة العالية، فيمكنك الانتقال إلى تطبيق الصور وتنزيل أي ملف تريده، مع العلم أنه قد تكون الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها مؤخرًا ما زالت موجودة بدقة كاملة على الهاتف، لذلك لن تحتاج إلى تنزيل كل صورة أو مقطع فيديو.
حذف تطبيقاتك لتوفير مساحة
بالطبع أنت لا تستخدم كل التطبيقات المخزنة على جهاز آيفون الخاص بك. الكثير منها موجود هناك، مثل تطبيقات شركات الطيران المفضلة لديك، وكاميرات الطرف الثالث، وإنتاج الموسيقى.
حتى إذا كنت تستخدمها من حين لآخر، فربما لا تحتاج إلى الوصول اليومي إلى معظم التطبيقات، ولهذا السبب يجب عليك التفكير في حذف هذه التطبيقات في حالة احتياجك الشديد إلى مساحة التخزين.
للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات، من ثم عام، من بعدها تخزين آيفون، وتحقق من التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من مساحة التخزين.
وانتبه، لا يجب حذف تطبيقات الصور والرسائل، لذا كن حذرًا. إذا وجدت تطبيقًا كبيرًا تريد حذفه، فانقر عليه واضغط على إلغاء تحميل التطبيق.
انتظر قليلاً وسيتم بعد ذلك إزالة التطبيق، بينما ستظل مستنداتك وبياناتك محفوظة على جهازك.
وقم بحذف أي عدد تريده من التطبيقات حتى تتوفر لديك مساحة تخزين كافية. ولا يمكنك استخدام تطبيق تم إلغاء تحميله، ولكن إذا كنت ترغب في استعادة التطبيق مرة أخرى، فانتقل إلى مكتبة التطبيقات الخاصة بك واضغط على زر iCloud لإعادة تنزيله.