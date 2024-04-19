عصر ما بعد الليثيوم.. تعرّف على الجيل القادم من البطاريات

تتطلّب ثورة الطاقة النظيفة الكثير من البطاريات، وبينما يهيمن الليثيوم أيون اليوم، فإن العلماء يبحثون عن مواد أفضل.

ولطالما اتخذت بطاريات الليثيوم أيون مكانًا في منازلنا، فهي مخفيّة في هاتفك وجهاز حاسوبك المحمول، ولكنها قد تكمن أيضًا في فرشاة أسنانك الكهربائية أو دراجتك.

وتعدّ بطاريات الليثيوم أيون الأكبر حجمًا أمرًا حيويًّا للسيارات الكهربائية، ويتم أيضًا نشر هذه البطاريات الضخمة على شبكة الطاقة لتوليد الكهرباء.

وتلعب بطاريات الليثيوم أيون أيضًا دورًا كبيرًا في التحوّل بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وهو السبب الرئيس لتغير المناخ.