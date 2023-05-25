الحروب السيبرانية.. هل انتهى عهد الأسلحة والعتاد؟

ويضيفون أن للحرب السيبرانية آثارا كبيرة في الوقت الذي تكون فيه كلفتها أقل من الحرب العسكرية التقليدية، بحيث تعتمد على جمع المعلومات تمامًا مثل الحروب التقليدية التي تعتمد على الاستخبارات لتنفيذ الخطط والهجمات، بيد أن الفارق هنا يكمن في القدرة العالية على التخفي والكلفة الأقل.

ويُطلق على الحرب السيبرانية بـ "الحرب الخبيثة"، باعتبار أنها قد تلجأ إلى أسلوب الحرب النفسية وتدمير العدو عبر بث المعلومات المغلوطة التي من شأنها تثبيط عزيمة ونفسية الدول بأركانها المختلفة السياسية أو العسكرية أو الشعبية.

كما تعد الحرب السيبرانية خبيثة باعتبار أنها تجري أيضًا في السر دون أن يلحظها أي أحد، قبل بدء الهجمات، بحيث يعلمون بها عندما تبدأ نتائجها بالظهور إلى العلن، دون قدرة سريعة على تحديد هوية منفذي الهجوم.

وكانت الحرب السيبرانية قد دخلت على خط المواجهة بين دول مختلفة، عندما تبادلت كل من إيران وإسرائيل اتهامات من نوع المسؤولية عن شن هجمات سيبرانية أدت إلى اختراق أنظمة تكنولوجية مثل اختراق مواقع إعلامية إسرائيلية وتعطيل مواقع نووية في إيران، مثل نطنز وبوشهر وغيرها.

ودخلت الحرب أيضًا على خط المواجهة في الحرب الروسية الأوكرانية عندما أشارت تقارير مع تصاعد وتيرة الحرب إلى أبرز التكتيكات التي يتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته للحرب الإلكترونية.

وتحدثت وثائق مسربة، وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة استشارية خاصة في موسكو، لدعم عمليات القرصنة والهجمات على البنى التحتية.

وبحسب التقارير، فإن عدد الهجمات السيبرانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا زادت على 150 هجومًا، لكنها قالت في آذار/ مارس الماضي، إن هدف تلك الهجمات هو التأثير النفسي على العدو لتصبح جزءا من الحرب النفسية.

وقالت شركة مايكروسوفت، إن روسيا وجهت هجمات سيبرانية مدمرة ضد أوكرانيا قبل الحرب بساعات تهدف إلى مسح البيانات من شبكات الكمبيوتر التي تديرها الدولة.