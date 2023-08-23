تقرير: "هواوي" تبني شبكة "سرية" لصناعة الرقائق

حذرت رابطة صناعة أشباه الموصلات في واشنطن من أن شركة "هواوي تكنولوجيز" تبني سرًا مجموعة من المنشآت لتصنيع أشباه الموصلات في أنحاء الصين.

وأرجعت الرابطة بناء تلك الشبكة السرية الصينية إلى سعي الشركة للتحايل على العقوبات الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت الرابطة إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة دخلت مجال إنتاج الرقائق العام الماضي، وتتلقى تمويلًا من الدولة يقدر بنحو 30 مليار دولار، مضيفة أن "هواوي" استحوذت على مصنعين قائمين بالفعل على الأقل، وتعمل على تشييد ثلاثة مصانع أخرى.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أدرجت "هواوي" على لائحتها لتقييد الصادرات عام 2019 بسبب مخاوف أمنية.

وتنفي الشركة أنها تشكل خطرًا أمنيًا.