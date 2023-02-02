ابتكار قفاز ذكي يتحسس حركة الجنين لتسهيل الولادة

ويعود السبب في حالات الوفاة إلى عرقلة الولادة نتيجة التموضع الخاطئ للجنين أو حجمه غير المناسب لقناة الولادة، ما دفع الباحثين إلى التفكير بحل قائم على قفاز ذكي للتغلب على هذه المشكلة بتكلفة منخفضة.

وبدأ الباحثون بتصميم قفاز جراحة بسيط من خلال طباعة حساسات مرنة لقياس الضغط والقوة في أطراف الأصابع، مؤلفة من مركبات نانوية معدنية يمكنها توليد تيار كهربائي عند لمس الأشياء أو حكها.

واستطاع الباحثون ترقيق القفاز حتى لا يفقد الطبيب حس اللمس أثناء العملية، مع إمكانية ارتداء قفاز خارجي لتوفير وسط معقم.