ابتكار قفاز ذكي يتحسس حركة الجنين لتسهيل الولادة
ابتكر باحثون من جامعة "كوليج لندن" البريطانية، قفاز استشعار ذكي منخفض التكلفة يساعد عاملي الرعاية الصحية والأطباء على تحديد تموضع الجنين وحركته أثناء الولادة والقوة اللازمة لولادته في الحالات العسيرة.
ويزود القفاز الجديد الأطباء والممرضين بمجموعة بيانات مهمة تسمح بإجراء عمليات الولادة في المناطق التي تقل فيها الموارد والتجهيزات الطبية اللازمة.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "فرونتيرز" العلمية، إلى معاناة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من قلة التقنيات الطبية اللازمة، ما يسبب حدوث 98% من حالات وفاة الأطفال أثناء الولادة.
ويعود السبب في حالات الوفاة إلى عرقلة الولادة نتيجة التموضع الخاطئ للجنين أو حجمه غير المناسب لقناة الولادة، ما دفع الباحثين إلى التفكير بحل قائم على قفاز ذكي للتغلب على هذه المشكلة بتكلفة منخفضة.
وبدأ الباحثون بتصميم قفاز جراحة بسيط من خلال طباعة حساسات مرنة لقياس الضغط والقوة في أطراف الأصابع، مؤلفة من مركبات نانوية معدنية يمكنها توليد تيار كهربائي عند لمس الأشياء أو حكها.
واستطاع الباحثون ترقيق القفاز حتى لا يفقد الطبيب حس اللمس أثناء العملية، مع إمكانية ارتداء قفاز خارجي لتوفير وسط معقم.
وطور الباحثون تطبيقا على الهواتف الذكية للوصول إلى بيانات الاستشعار مباشرة، وبلغت تكلفة إنتاج القفاز أقل من دولار واحد.
واختبر الباحثون القفاز الذكي على نموذج من رأس الجنين المصنوع من السيليكون المطابق لملمس رأس الجنين الحقيقي، واستخدم الطبيب القفاز الجديد لتحسس تموضع الجنين ورصد القوة اللازمة للضغط عليه، ونجح القفاز في تحديد المفاصل العظمية لرأس النموذج باستخدام التوتر الكهربائي المطبق.
وقالت الدكتورة شيرين جوفورولي، المؤلفة الرئيسة للدراسة: "هذا هو القفاز الأول من نوعه القادر على تحسس موضع الجنين بدقة، ومع تطوير القفاز نأمل مستقبلا أن ينتشر استخدامه في المستشفيات الطبية حول العالم"؛ وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
ويخطط الباحثون لإجراء اختبارات عملية على البشر للتأكد من قدرة القفاز على أداء المهمة بنجاح، ما يسمح بتحسين حالات الولادة في المناطق قليلة الموارد، فضلا عن تدريب الطواقم الطبية فيها.