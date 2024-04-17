إيلون ماسك يعلن خبرا "مزعجا" لمستخدمي "إكس" الجدد

تدرس منصة "إكس" فرض رسوم مالية على المستخدمين الجدد، مقابل السماح لهم بنشر المحتوى، والتفاعل مع منشورات الآخرين، الأمر الذي وصفه مدونون بالقرار "الانتهازي والمزعج".

ووفق الملياردير الأمريكي ومالك المنصة، إيلون ماسك فإن الرسوم المالية على مستخدمي "إكس" الجدد، يعتبر السبيل الوحيد لضمان مواجهة الحسابات الروبوتية، وخلو المنصة من أية مزارع لروبوتات التفاعل الآلي مع المحتوى.

وبحسب رجل الأعمال الشهير فإن المقابل المالي سيدفعه أصحاب الحسابات الجديدة لمدة 3 أشهر فقط، وبعد تلك المدة سيصبح استخدام المنصة مجانياً.