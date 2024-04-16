بقرار من إيلون ماسك.. "تسلا" تسرّح أكثر من 10% من موظفيها

وجاء في مذكرة ماسك أنه بينما تستعد "تسلا" للمرحلة التالية من النمو "من المهم للغاية النظر في كل جانب من جوانب الشركة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية"، إذ تم الإبلاغ عن أخبار تسريح العمال للمرة الأولى من خلال موقع السيارات الكهربائية "إليكتريك".

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأول لمجموعة نقل الحركة وهندسة الطاقة، أندرو بالينو، أنه اتخذ قرار المغادرة بعد 18 سنة قضاها في الشركة.

وأوضح بالينو، الذي شغل عدة مناصب هندسية عليا في الشركة، وكان كبير مسؤولي التقنية، أن قرار مغادرة الشركة كان "صعبًا".

وقال: "لقد أحببت معالجة كل مشكلة تقريبًا قمنا بحلها كفريق واحد، وأشعر بالامتنان لأنني أسهمت في مهمة تسريع التحول إلى الطاقة المستدامة".

وقال المدير العالمي الأول للسياسة العامة وتطوير الأعمال، روهان باتيل، إنه سيغادر تسلا بعد 8 سنوات من العمل فيها.

وستؤثر عمليات التسريح على نحو 14 ألفًا من أصل 140.473 عاملاً، وظفتهم الشركة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرًّا لها، في نهاية العام الماضي.