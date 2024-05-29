ميزة جديدة من "Truecaller".. الذكاء الاصطناعي يرد على المكالمات بصوتك
في خدمة جديدة أطلقتها "Truecaller"، أصبح بالإمكان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للرد على المكالمات الهاتفية بصوت المستخدم.
وتسمح ميزة "الصوت الشخصي" الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين بإنشاء نسخة رقمية من أصواتهم. ويمكن استخدام هذا الصوت فيما بعد لتحية المتصلين، وتحديد الغرض من مكالمتهم.
والميزة الجديدة هي جزء من مساعد "Truecaller AI" المدعوم بتقنية الكلام "Azure AI" الخاصة بعملاق التكنولوجيا مايكروسوفت.
وكان مساعد"Truecaller AI" جزءًا من التطبيق لبعض الوقت، فقد حصل التطبيق، في وقت سابق، على ميزة "AI Call Scanner" لاكتشاف المكالمات غير المرغوب فيها التي تتم باستخدام الصوت الاصطناعي أو المستنسخ.
وتم تدريب الميزة لاكتشاف الفرق بين الأصوات البشرية والأصوات المركبة بالذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من إخطار المستخدمين بشأن العمليات والأنشطة الاحتيالية.
كذلك يحتوي مساعد "AITruecaller" المدعوم بالذكاء الاصطناعي على العديد من الميزات الأخرى، مثل: فحص المكالمات غير المعروفة، واستقبال الرسائل، والرد نيابة عن المستخدمين، وحتى تسجيل المحادثات.
ومن أجل تفعيله، سيتعيّن على المستخدمين تسجيل نص موجز، ومن ثم إعطاء الموافقة للتطبيق لإنشاء النسخة المتماثلة الخاصة به.
وأضافت "Truecaller" ميزة جديدة إلى مساعد AI الخاص بها، تسمح للتطبيق بالتعامل مع مهام مثل الرد على المكالمات باستخدام الصوت الحقيقي للمستخدم، بدلاً من الصوت الاصطناعي السابق الذي كان يتم بواسطة مساعد رقمي.
وتقول "Truecaller" إن الميزة الجديدة ستخلق تجربة أكثر جاذبية مع المتصل.
ولاستخدام هذه الميزة، يجب على المستخدمين تسجيل صوتهم لبضع ثوانٍ أثناء إعداد مساعد الذكاء الاصطناعي.
كذلك سيوفر التطبيق خيارات متعددة لتعديل التحيات والاستجابات المخصصة بحسب تفضيلات المستخدمين.
ومن أجل ضمان الشفافية والأصالة، تشتمل ميزة الصوت الشخصي في "Azure AI Speech" على علامة مائية على مخرجات الكلام، يمكن اكتشافها بواسطة أداة للتعرف على الصوت الاصطناعي.
وتخطط "Truecaller" لإطلاق ميزة المساعد الصوتي الشخصي هذه، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في دول مثل: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والهند، والسويد، وتشيلي، لتصبح متوافرة للجميع قبل نهاية العام.