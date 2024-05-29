ميزة جديدة من "Truecaller".. الذكاء الاصطناعي يرد على المكالمات بصوتك

وكان مساعد"Truecaller AI" جزءًا من التطبيق لبعض الوقت، فقد حصل التطبيق، في وقت سابق، على ميزة "AI Call Scanner" لاكتشاف المكالمات غير المرغوب فيها التي تتم باستخدام الصوت الاصطناعي أو المستنسخ.

وتم تدريب الميزة لاكتشاف الفرق بين الأصوات البشرية والأصوات المركبة بالذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من إخطار المستخدمين بشأن العمليات والأنشطة الاحتيالية.

كذلك يحتوي مساعد "AITruecaller" المدعوم بالذكاء الاصطناعي على العديد من الميزات الأخرى، مثل: فحص المكالمات غير المعروفة، واستقبال الرسائل، والرد نيابة عن المستخدمين، وحتى تسجيل المحادثات.

ومن أجل تفعيله، سيتعيّن على المستخدمين تسجيل نص موجز، ومن ثم إعطاء الموافقة للتطبيق لإنشاء النسخة المتماثلة الخاصة به.