دمج الذكاء الاصطناعي في أندرويد.. ما الذي يعنيه إعلان غوغل؟
تتطلع غوغل إلى طرح "إعادة تصور" لنظام أندرويد في الهواتف الذكية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي Gemini AI، وتروّج لذلك باعتباره حدثًا يحصل مرة واحدة في كل عقد.
خلال مؤتمرها السنوي الأخير، أعلنت "عملاق البحث" غوغل أنها ستدمج الذكاء الاصطناعي في أندرويد بثلاث طرق، هي وضع بحث الذكاء الاصطناعي في أندرويد، وجعل جيميني مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد، وتسخير الذكاء الاصطناعي على الجهاز.
ويعني هذا المزيد من أدوات البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مثل Circle to Search التي أصبحت جزءًا من أندرويد.
وسيتم تعزيز هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تحديد الكائنات المحاطة بدائرة فعليًا والنصوص في الصور وعلى الشاشة، لمعالجة المشكلات الأكثر تعقيدًا مثل الرسوم البيانية والصيغ، في وقت لاحق من هذا العام.
معالجة المعلومات وتحليلها
سيصبح Gemini AI أساس الذكاء الاصطناعي لنظام أندرويد، وسيجلب تقنية معالجة المعلومات وتحليلها والتعلم منها إلى الهاتف المحمول.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن Gemini سيعمل في جميع أنواع التطبيقات والأدوات لتقديم اقتراحات وإجابات، ومطالبات تعزز من تجربة المستخدم.
وأحد الأمثلة على ذلك هو استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيق رسائل أندرويد لإنتاج صور مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، ومشاركتها في الدردشات.
والميزة الأخرى هي القدرة على الإجابة عن أسئلة حول مقطع فيديو على يوتيوب يشاهده الشخص، وسحب البيانات من مصادر مثل ملفات PDF للإجابة عن استفسارات محددة للغاية.
علاوة على ذلك، يستطيع Gemini التعلم من كل هذا واستخدام تلك المعلومات للتنبؤ بما قد يريده الشخص.
على سبيل المثال، من خلال معرفة أن المستخدم قد أبدى اهتمامًا بالتنس وفي المحادثات حول الرياضة، يمكنه تقديم خيارات للعثور على ملاعب تنس قريبة.
الكثير من العمليات الذكية
الجانب الثالث من الذكاء الاصطناعي على أندرويد هو ضمان إجراء الكثير من العمليات الذكية على الهاتف، بدلاً من الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
لذلك، يوفر Gemini Nano نموذجًا أساسيًا منخفض زمن الوصول لمعالجة الذكاء الاصطناعي على متن الهاتف.
ومن الأمثلة على ذلك عمليًا، تمكن Gemini من اكتشاف مكالمة احتيالية تهدف إلى الاحتيال على شخص ما للحصول على تفاصيله المصرفية، وتنبيهه قبل حدوث الاحتيال.
وبما أن هذه المعالجة تتم على الهاتف، فلا داعي للقلق بشأن تنصت الذكاء الاصطناعي عن بعد على المحادثات الخاصة.
وبالمثل، يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي استخدام فهمها السياقي للمساعدة على تقديم أوصاف دقيقة لما ينظر إليه الشخص الذي يعاني من إعاقات بصرية، سواء كان ذلك في الحياة الواقعية أو عبر الإنترنت.
أكثر فائدة وقوة
باختصار، تعتزم غوغل جعل نظام أندرويد الذي يركز على الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة وقوة عندما يتعلق الأمر بالعثور على الأشياء وإنجاز الأمور.
ومع قدوم Gemini Nano، في وقت لاحق من هذا العام، يمكننا أن نتوقع ما سيكون عليه نظام أندرويد المعاد تصوره.