دمج الذكاء الاصطناعي في أندرويد.. ما الذي يعنيه إعلان غوغل؟

تتطلع غوغل إلى طرح "إعادة تصور" لنظام أندرويد في الهواتف الذكية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي Gemini AI، وتروّج لذلك باعتباره حدثًا يحصل مرة واحدة في كل عقد.

خلال مؤتمرها السنوي الأخير، أعلنت "عملاق البحث" غوغل أنها ستدمج الذكاء الاصطناعي في أندرويد بثلاث طرق، هي وضع بحث الذكاء الاصطناعي في أندرويد، وجعل جيميني مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد، وتسخير الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

ويعني هذا المزيد من أدوات البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مثل Circle to Search التي أصبحت جزءًا من أندرويد.

وسيتم تعزيز هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تحديد الكائنات المحاطة بدائرة فعليًا والنصوص في الصور وعلى الشاشة، لمعالجة المشكلات الأكثر تعقيدًا مثل الرسوم البيانية والصيغ، في وقت لاحق من هذا العام.