"ديل" تكشف عن أجهزة كمبيوتر تدعم الذكاء الاصطناعي‎

كشفت شركة "ديل تكنولوجيز"، الاثنين، النقاب عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي ومزودة بمعالجات "كوالكوم".

يضاف إلى ذلك الكشف عن خادم جديد يدعم أحدث رقائق من شركة إنفيديا، ستكون متاحة بدءا من النصف الثاني من عام 2024.

وأعلنت "ديل" ذلك خلال فعالية في لاس فيجاس بهدف الحفاظ على الزخم في السوق المربحة لخوادم الذكاء الاصطناعي والاستعداد للتعافي المتوقع في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية هذا العام بعد تراجع الطلبيات في أعقاب الجائحة.

وستكون أجهزة الكمبيوتر التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي مزودة بمعالجات "كوالكوم" من رقائق سلسلة "سناب دراجون إكس" التي تتميز بوحدات معالجة عصبية مخصصة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة.

وأطلقت "ديل" أيضاً منتجها الأحدث من سلسلة الخوادم المتوافقة مع رقائق "بلاكويل" من "إنفيديا".

ويقدم الخادم الجديد تقنية التبريد السائل وليس التبريد الهوائي الذي يميل إلى استهلاك المزيد من الطاقة.

وقال آرثر لويس رئيس مجموعة حلول البنية التحتية في الشركة في مقابلة مع "رويترز" إن "خوادم ديل المعتمدة على رقائق إنفيديا هي أسرع منتج في تاريخها".

وتقول شركة "إنترناشيونال داتا كوربوريشن للإبحاث" إن "من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على خوادم الذكاء الاصطناعي 33 مليار دولار خلال العام الحالي".