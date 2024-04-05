سبع نصائح عند شراء كمبيوتر محمول
يوجه الخبراء، سبع نصائح للمقبلين على شراء جهاز كمبيوتر محمول، مرتبطة بمواكبة ما يحدث من تطور تكنولوجي.
وسواء كنت تقضي الوقت بين المنزل والمكتب أو حتى تعمل أثناء التنقل، فمن الضروري أن يكون لديك كمبيوتر محمول يمكنه التكيف مع أي بيئة.
ولا يجب أن تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية خفيفة الوزن وآمنة فحسب، بل يجب أن تكون قادرة أيضًا على إكمال مجموعة واسعة من مهام الذكاء الاصطناعي السائدة أو التي ستسود في أماكن العمل الحديثة.
ولمساعدتك على اختيار كمبيوتر محمول يلبي متطلبات التقدم التكنولوجي الحالية والمستقبلية، إليك سبع نصائح تمكنك من تحديد خيارك.
الذكاء الاصطناعي
سيكون الذكاء الاصطناعي مكونًا رئيسًا لمجموعة واسعة من مهام العمل في السنوات القادمة.
لذلك اختر حاسوبا محمولا مجهزا بمجموعة معالجات قوية تعمل بوحدات عصبية، وهي مخصصة للتعامل مع خوارزميات التعلم الآلي والمهام المعقدة.
وبالنسبة لأي جهاز يستخدم في العمل عن بعد، تعد أجهزة الذكاء الاصطناعي المدمجة أمرًا ضروريًا.
عمر بطارية طويل
يعد عمر بطارية الكمبيوتر المحمول الطويل أمرًا حيويًا للذين ليس لديهم دائماً إمكانية الوصول إلى مصدر طاقة.
وفي الوقت نفسه، يساعد الشاحن الصغير وخفيف الوزن في تسهيل حمله معك أينما تذهب دون قلق.
شاشات ذات جودة عالية
وتعد الشاشة الساطعة التي يمكن رؤيتها حتى تحت أشعة الشمس القوية أمرًا مهمًا إذا كنت تعمل في أي مكان خارجي.
لذلك اختر شاشة يمكنها أن تقدم لك السطوع المناسب لتحسين الرؤية.
كذلك من المهم أن تختار كمبيوتراً محمولاً بشاشة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهو عدد المرات التي تقوم فيها الشاشة بتحديث محتواها كل ثانية، ما يوفر فيديوهات سلسة وواقعية.
ولمزيد من العملانية، يمكنك إختيار كمبيوتر محمول مزود بشاشة تعمل باللمس وبطبقة مضادة للانعكاس لتخفيف الوهج عند العمل في الخارج.
وبحسب طبيعة عملك، حدد مقاس الشاشة التي تناسب عملك.
أدوات الأمان
إن العمل أثناء التنقل يجعل العاملين عرضة لتهديدات الأمن السيبراني واسعة النطاق وكذلك أكثر عرضة أيضًا للسرقة وعمليات التطفل.
لذلك من المهم أن تختار كمبيوتراً محمولاً مزودًا بماسحات ضوئية لبصمات الأصابع.
اتصال واي فاي حديث
سواء كنت تعمل في مكان عام أو من المنزل، يعد الحصول على اتصال قوي ومستقر بالإنترنت أمرًا حيويًا للعمل وإجراء مكالمات الفيديو.
وفي هذا السياق من المهم أن تختار كمبيوتراً محمولاً يدعم أحدث جيل من تقنية الواي فاي، مثل wifi 6E التي تعتبر الأحدث والأسرع على الإطلاق، مما يوفر اتصالاً مستقرًا سواء لمكالمات الفيديو أو تحميل الملفات.
الوصول إلى شاشات متعددة
وتحتوي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة على منافذ HDMI 2.1، لذا في حال كنت تريد توصيل شاشة عالية الدقة 4K، أو شاشة تدعم معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز، فإن اتصال HDMI 2.1 مثالي، مما يسمح لك بالاستمتاع بصور حادة وواضحة.
الأبعاد الخارجية
ميزة مهمة في الكمبيوتر المحمول يجب أن تعيرها اهتماماً كبيراً وهي أن يكون نحيفاً وخفيفاً وقد تم تصميمه ليوضع بسهولة في حقيبة.