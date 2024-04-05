سبع نصائح عند شراء كمبيوتر محمول

يوجه الخبراء، سبع نصائح للمقبلين على شراء جهاز كمبيوتر محمول، مرتبطة بمواكبة ما يحدث من تطور تكنولوجي.

وسواء كنت تقضي الوقت بين المنزل والمكتب أو حتى تعمل أثناء التنقل، فمن الضروري أن يكون لديك كمبيوتر محمول يمكنه التكيف مع أي بيئة.

ولا يجب أن تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية خفيفة الوزن وآمنة فحسب، بل يجب أن تكون قادرة أيضًا على إكمال مجموعة واسعة من مهام الذكاء الاصطناعي السائدة أو التي ستسود في أماكن العمل الحديثة.

ولمساعدتك على اختيار كمبيوتر محمول يلبي متطلبات التقدم التكنولوجي الحالية والمستقبلية، إليك سبع نصائح تمكنك من تحديد خيارك.

الذكاء الاصطناعي

سيكون الذكاء الاصطناعي مكونًا رئيسًا لمجموعة واسعة من مهام العمل في السنوات القادمة.

لذلك اختر حاسوبا محمولا مجهزا بمجموعة معالجات قوية تعمل بوحدات عصبية، وهي مخصصة للتعامل مع خوارزميات التعلم الآلي والمهام المعقدة.

وبالنسبة لأي جهاز يستخدم في العمل عن بعد، تعد أجهزة الذكاء الاصطناعي المدمجة أمرًا ضروريًا.

عمر بطارية طويل

يعد عمر بطارية الكمبيوتر المحمول الطويل أمرًا حيويًا للذين ليس لديهم دائماً إمكانية الوصول إلى مصدر طاقة.

وفي الوقت نفسه، يساعد الشاحن الصغير وخفيف الوزن في تسهيل حمله معك أينما تذهب دون قلق.