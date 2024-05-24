ميزات جديدة من واتساب ستطل قريبًا.. تعرف عليها

توفر تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل إنستغرام خيارًا للمستخدمين لوضع علامة على الآخرين في منشوراتهم، إذ يتم على الفور إخطار المستخدم الذي تم وضع علامة عليه.

لكن يبدو أن هذه الميزة ستصل قريبًا إلى واتساب الذي يعمل بحسب التقارير على ميزة مماثلة يمكن للمستخدمين من خلالها ذكر جهات الاتصال الخاصة بهم في تحديثات الحالة "Status".

علاوة على ذلك، ستظل هذه الإشارات خاصة ولن يعرف عنها سوى الأشخاص الذين تم وضع علامة عليهم.

إخطار جهات اتصال محدد

ستتيح هذه الميزة للمستخدمين إخطار جهات اتصال محددة مباشرةً في حال تم الإشارة إليها في تحديثات الحالة الخاصة بهم، ما يضمن بقاء جهات الاتصال هذه على اطلاع وتفاعل.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير، فقد ظهرت تفاصيل جديدة حولها، إذ يعمل واتساب على تحسين الميزة بشكل أكبر من خلال إضافة القدرة على عرض الإشارات. وهذا ما تم اكتشافه في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد الذي يحمل رقم 2.24.11.15.