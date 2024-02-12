هكذا تتم سرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك

تجعل كل من أبل وغوغل من الصعب على المطورين التسلل إلى التطبيقات، ولكن في بعض الأحيان يمكن للجهات الفاعلة السيئة العثور على ثغرات للنجاح بمهمتها من دون معرفة أحد بذلك. هذا هو بالضبط ما حدث عندما شقت نسخة مزيفة من تطبيق إدارة كلمات المرور الشهير"LastPass"، طريقها إلى متجر تطبيقات أبل.

وتم حث مالكي هواتف آيفون على التحقق من أجهزتهم بحثًا عن تطبيق مزيف يدعى "LassPass" بدلاً من "LastPass"، يحاول سرقة كلمات المرور الخاصة بجميع حساباتهم.

وعلى الرغم من أن شركة أبل أزالت التطبيق المخادع من متجر التطبيقات الخاص بها، إلا أن مخاوف لا زالت موجودة من أن يكون لا يزال مثبتًا حتى الساعة على هواتف بعض المستخدمين.

نسخة مزيفة عن تطبيق أصلي