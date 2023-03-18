تحذير من قرصنة الأدمغة.. التكنولوجيا العصبية تدخل مرحلة تدريب المخ وجمع بياناته

يبدو أن البشرية تدخل عصرا جديدا من "التقنية المتوحشة" التي تصبح فيها التكنولوجيا العصبية قادرة على اختطاف الدماغ البشري وجعله "يفعل المزيد مما تريد والقليل مما لا تريد"، الأمر الذي يعني أن دماغنا لن يكون لنا وأنه يحتاج بالتالي إلى حماية الخصوصية وحرية التفكير.

بهذا المعنى، حذّرت دراسة أخيرة في منصة VOX من أن التكنولوجيا العصبية قد تشكِّل تهديداً حقيقيّاً للخصوصية الإنسانية في التفكير؛ نتيجة قدرة تقنيات الأعصاب على قراءة وفهم تفكير البشر، ومثلها قدرة الحكومات وشركات التكنولوجيا على اكتشاف الطريقة الأفضل لجمع بيانات المخ للأغراض التجارية والأمنية.