أفضل أدوات البحث العكسي لاكتشاف الصور المزيفة.. تعرف إليها

نعيش في عصر يهيمن عليه المحتوى المرئي، والصورة الواحدة تنقل ألف كلمة، ولكنه أيضًا عصر تفشي المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة؛ ما يزيد أهمية أدوات التحقق.

ومن المهم التعرف على الأدوات التي يمكن أن تساعد في الحد من انتشار المعلومات الخاطئة.

وهنا يأتي دور البحث العكسي عن الصور، وهو أسلوب للبحث عن المصدر الذي نشأت منه صورة معينة.

لذلك، إذا كنت مهتماً بصورة ما، يمكنك بسهولة استخدام بعض الأدوات المتاحة للبحث العكسي عن الصور والبحث عن مزيد من المعلومات حولها.

كذلك، يمكنك من خلال هذه الأدوات التحقق ما إذا كان شخص ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر من دون إذن.

لذلك، سنخبرك عن أفضل أدوات البحث العكسي عن الصور.

محرك غوغل للبحث العكسي عن الصور: يعد البحث العكسي عن الصور من غوغل أحد أكثر الأدوات استخداماً.

كل ما عليك فعله هو تحميل الصورة أو الرابط الذي ترغب بالبحث عنه في استعلام البحث والتمرير عبر النتائج.

ونظراً لأنه يتم تشغيله باستخدام Google Lens، يمكن للمستخدم أيضًا البحث عن الصورة باستخدام التطبيق الموجود على الهاتف، كما يمكن الاستفادة من هذا التطبيق لنسخ النص الموجود على الصورة وترجمته.