أفضل أدوات البحث العكسي لاكتشاف الصور المزيفة.. تعرف إليها
نعيش في عصر يهيمن عليه المحتوى المرئي، والصورة الواحدة تنقل ألف كلمة، ولكنه أيضًا عصر تفشي المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة؛ ما يزيد أهمية أدوات التحقق.
ومن المهم التعرف على الأدوات التي يمكن أن تساعد في الحد من انتشار المعلومات الخاطئة.
وهنا يأتي دور البحث العكسي عن الصور، وهو أسلوب للبحث عن المصدر الذي نشأت منه صورة معينة.
لذلك، إذا كنت مهتماً بصورة ما، يمكنك بسهولة استخدام بعض الأدوات المتاحة للبحث العكسي عن الصور والبحث عن مزيد من المعلومات حولها.
كذلك، يمكنك من خلال هذه الأدوات التحقق ما إذا كان شخص ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر من دون إذن.
لذلك، سنخبرك عن أفضل أدوات البحث العكسي عن الصور.
محرك غوغل للبحث العكسي عن الصور: يعد البحث العكسي عن الصور من غوغل أحد أكثر الأدوات استخداماً.
كل ما عليك فعله هو تحميل الصورة أو الرابط الذي ترغب بالبحث عنه في استعلام البحث والتمرير عبر النتائج.
ونظراً لأنه يتم تشغيله باستخدام Google Lens، يمكن للمستخدم أيضًا البحث عن الصورة باستخدام التطبيق الموجود على الهاتف، كما يمكن الاستفادة من هذا التطبيق لنسخ النص الموجود على الصورة وترجمته.
"ياندكس" البحث العكسي عن الصور: هو محرك بحث روسي يعمل إلى حد كبير مثل محرك بحث غوغل، إذ تحتاج إلى إدراج الصورة لمعرفة مصدرها.
كذلك، يمكنك تحديد المنطقة التي تريد البحث فيها واقتصاصها من الصورة، وتصفح الصور المشابهة والبحث عن مصدر الصورة أو مكان استخدامها آخر مرة.
وإحدى الأمور الجيدة في "ياندكس"، أنه عادةً ما يعرض نتائج من أماكن مختلفة أيضًا بخلاف غوغل.
أداة "TinEye": هي أداة للبحث عن الصور والتعرف عليها.
وتتيح أيضًا للمستخدم تحميل الصورة أو إدراج رابط لها لمعرفة مصدرها.
"مايكروسوفت بنغ": طريقة التحقق من الصورة باستخدام "Bing" مشابهة للبحث العكسي عن الصور في "غوغل" و"ياندكس".
لكن ما يميز "Bing" هو أنه يتيح لك أيضًا التقاط صورة.
خدمة "Pixsy": هي خدمة عبر الإنترنت تسمح للمصورين بتتبع صورهم ومعرفة مكان وكيفية استخدامها.
وأثناء استخدام هذا الموقع، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الحساب.
وبمجرد تحميل الصورة، يستغرق موقع الويب بعض الوقت لجلب النتائج وعرضها.
منصة "SmallSEOTools": يختلف البحث العكسي عن الصور بواسطة "SmallSEOTools" كثيراً عن محركات البحث التقليدية.
ومع ذلك، هذه المنصة دقيقة جداً، وفي بعض الحالات، تكون أفضل من غيرها.
فعندما يقوم المستخدمون بتحميل استعلامات البحث الخاصة بهم إلى SmallSEOTools.com، يجلب الأخير صوراً متشابهة من منصات متعددة ويعرضها جميعًا في مكان واحد.
وبالتالي، يجمع بين نتائج محركات البحث العكسية المعروفة عن الصور ويقدم المزيد من التنوع، ولهذا السبب بالذات، أصبح مشهوراً جداً بين المستخدمين.
موقع "DupliChecker": إذا كنت تريد الحصول على أقصى قدر من النتائج من دون إضاعة وقتك، جرب "DupliChecker" ولن تخيب هذه المنصة ظنك، لأنها تجلب الصور من محركات البحث المختلفة.
ومحرك بحث الصور الخاص بـ"DupliChecker" مخصص لجميع أنواع المستخدمين بغض النظر عن نوع أجهزتهم ومتصفح الويب الخاص بهم، وستجده دائمًا مفيدًا حتى إذا كنت تريد البحث عن البيانات باستخدام هاتفك المحمول.