بنك الدماغ الافتراضي.. ثورة جديدة بمجال أبحاث الصرع والأورام

في تطور مبهر بمجال الأبحاث الطبية، تم إنشاء بنك دماغ افتراضي جديد، يمتد عبر خمسة مراكز طبية أكاديمية بارزة في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وتَعِد هذه المبادرة بإنشاء مورد قوي للرعاية السريرية والأبحاث، مع التركيز على الصرع وأورام المخ، والاضطرابات العصبية المختلفة.

وبحسب موقع "نيوز ميديكال" news-medical الطبي، ستعمل المراكز الخمسة معًا على الاستفادة من منصة بيانات الأنسجة التي تم تطويرها وتحمل اسم INTUITION (حدس)؛ تدمج بيانات الأنسجة مع السجلات السريرية والتقييمات الوظيفية والبيانات الجينية والتصوير ثلاثي الأبعاد، وبالتالي تزود الباحثين بفهم أعمق للآليات الأساسية لاضطرابات الدماغ.

وقال الدكتور "جيفري لوب"، رئيس قسم طب الأعصاب بجامعة إلينوي شيكاغو والباحث الرئيس في المشروع، إن الهدف من منصة INTUITION هو تحويل البيانات الضخمة إلى علاجات ومؤشرات حيوية جديدة.

وتم وضع أساس هذه المبادرة في عام 2017 عندما قدَّمت جامعة إلينوي شيكاغو مشروع "مستودع الأنسجة العصبية"؛ الذي يُركز على جمع وحفظ أنسجة المخ التي تمت إزالتها أثناء العمليات الجراحية لعلاج الصرع وخزعات الأورام. إلا أن تجميع هذه الأنسجة هو مجرد قطعة واحدة من اللغز، إذ لا يمكن إطلاق العنان للإمكانات السريرية والبحثية الكاملة، إلا من خلال دمج الأفكار المستمدة من دراسة الأنسجة مع الصور ثلاثية الأبعاد، وقياسات نشاط الدماغ الكهربائية، والتاريخ السريري، والبيانات الجينية والخلوية.