بنك الدماغ الافتراضي.. ثورة جديدة بمجال أبحاث الصرع والأورام
في تطور مبهر بمجال الأبحاث الطبية، تم إنشاء بنك دماغ افتراضي جديد، يمتد عبر خمسة مراكز طبية أكاديمية بارزة في ولاية شيكاغو الأمريكية.
وتَعِد هذه المبادرة بإنشاء مورد قوي للرعاية السريرية والأبحاث، مع التركيز على الصرع وأورام المخ، والاضطرابات العصبية المختلفة.
وبحسب موقع "نيوز ميديكال" news-medical الطبي، ستعمل المراكز الخمسة معًا على الاستفادة من منصة بيانات الأنسجة التي تم تطويرها وتحمل اسم INTUITION (حدس)؛ تدمج بيانات الأنسجة مع السجلات السريرية والتقييمات الوظيفية والبيانات الجينية والتصوير ثلاثي الأبعاد، وبالتالي تزود الباحثين بفهم أعمق للآليات الأساسية لاضطرابات الدماغ.
وقال الدكتور "جيفري لوب"، رئيس قسم طب الأعصاب بجامعة إلينوي شيكاغو والباحث الرئيس في المشروع، إن الهدف من منصة INTUITION هو تحويل البيانات الضخمة إلى علاجات ومؤشرات حيوية جديدة.
وتم وضع أساس هذه المبادرة في عام 2017 عندما قدَّمت جامعة إلينوي شيكاغو مشروع "مستودع الأنسجة العصبية"؛ الذي يُركز على جمع وحفظ أنسجة المخ التي تمت إزالتها أثناء العمليات الجراحية لعلاج الصرع وخزعات الأورام. إلا أن تجميع هذه الأنسجة هو مجرد قطعة واحدة من اللغز، إذ لا يمكن إطلاق العنان للإمكانات السريرية والبحثية الكاملة، إلا من خلال دمج الأفكار المستمدة من دراسة الأنسجة مع الصور ثلاثية الأبعاد، وقياسات نشاط الدماغ الكهربائية، والتاريخ السريري، والبيانات الجينية والخلوية.
كيف تعمل منصة INTUITION؟
وبالعودة إلى منصة INTUITION، فتعمل على أتمتة تجميع أنواع البيانات المتنوعة، وتقديمها في واجهات سهلة الاستخدام للأطباء والباحثين، إذ يمكن لأطباء الأعصاب استخدام المنصة لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالعلاجات الجراحية، كما يمكن استخدام قاعدة بياناتها للحصول على رؤى حول بدء النوبات والوقاية منها.
وفي الوقت الحاضر، يضم مستودع الأنسجة العصبية عينات أنسجة من أكثر من 200 مريض؛ ما يمكّن الباحثين من تحديد العوامل المشتركة المسؤولة عن الصرع والأهداف المحتملة لأساليب العلاج المبتكرة.
وسيؤدي توسيع نطاق INTUITION ليشمل المراكز الطبية الأخرى إلى زيادة هذا العدد بشكل كبير؛ ما يسمح بإجراء دراسات واسعة النطاق مع مجموعة أكثر تنوعًا من المرضى، تشمل البالغين والأطفال.
ولضمان اتساق البيانات في جميع المراكز، يتضمن المشروع تدريبًا تعليميًّا لتوحيد إجراءات جمع الأنسجة ومعالجة البيانات في كل مركز. علاوة على ذلك، سيتم تكييف INTUITION لتسهيل تبادل البيانات الموحدة، وهي تقنية حسابية تسمح بالاستعلام الآمن عن البيانات غير المحددة الهوية من مختلف المؤسسات مع الحفاظ على خصوصية المريض.
وتركز المرحلة الأولى من هذه المبادرة على جمع البيانات المتعلقة بصرع الفص الصدغي، بينما ستعمل المرحلة اللاحقة على توسيع نطاق دراسة أورام المخ وتحسين قابلية التوسع لبنك الدماغ الافتراضي خارج شيكاغو وعلى مستوى العالم.