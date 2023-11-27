كيف غيّرت التكنولوجيا مجال التعليم في القرن الحادي والعشرين؟

أشار تقرير لصحيفة Asian age إلى تغيُر نظام التعليم في القرن الحادي والعشرين، إذ لم يعد الطلاب متلقين فقط، بل أصبحوا مشاركين نشطين في رحلتهم التعليمية؛ بفعل تأثير الابتكار الرقمي والتكنولوجيا.

وبحسب التقرير، فإن هذا التحول التكنولوجي أسهم بشكل فعال في تطوير العديد من الإستراتيجيات التعليمية، إذ حدثت طفرة كبيرة في الأدوات المصممة للتعليم؛ بدءًا من الفصول الدراسية التفاعلية وحتى منصات التعلم الشامل.

كما زادت المساحات التفاعلية والتعلم المعزز بالتكنولوجيا ومنصات التعلم الموحدة في خطوة عززت جو التعلم التعاوني والحيوي، ووفرت نظامًا بيئيًّا تعليميًّا متماسكًا.

وأضاف التقرير أن دمج التكنولوجيا والتعليم حقق فوائد مهمة تمثلت بالقدرة على تصميم مسار تعليمي يتماشى مع كفاءة كل طالب بفضل قوة الذكاء الاصطناعي، وتفعيل أدوات الوسائط المتعددة، مثل عروض الرسوم المتحركة أو استكشافات الواقع الافتراضي الغامرة، التي ترفع نسبة المشاركة وتعمل على إشعال فضول الطلاب، وتعزيز استيعاب المعرفة. وعلاوة على إيجاد آليات تقييم قادرة على قياس مدى الفهم والتعلم؛ وليس الحفظ فقط.

وفي البيئة التعليمية المتقدمة تكنولوجياً اليوم، لا يظهر التحول واضحًا في كيفية تعلم الطلاب فحسب، بل أيضًا في الدور المتطور للمعلمين، حيث يتمركز المعلمون عند تقاطع ممارسات التدريس العريقة والابتكارات المتطورة، ويتكيفون مع دور تعليمي أكثر ديناميكية.