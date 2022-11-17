دراسة تكشف أسباب قدرة الأطفال على التعلم أسرع من البالغين

أوضحت دراسة جديدة لفريق من الباحثين من جامعة براون، أن قدرة الأطفال على التعلم بشكل أسرع من البالغين، تعود إلى مستقبلات الدماغ المعروفة باسم GABA، والتي تعمل على تثبيت العناصر المكتسبة حديثًا.

وقال تاكيو واتانابي، الأستاذ في جامعة براون والباحث الرئيسي في الدراسة: "تظهر نتائجنا أن الأطفال في سن المدرسة يمكنهم التعلم أكثر من البالغين خلال فترة زمنية معينة، مما يجعل التعلم أكثر فعالية للأطفال".

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأطفال لديهم زيادة سريعة في مستقبلات GABA أثناء التدريب البصري، ويستمر بعد انتهاء التدريب، وهذا يتناقض بشكل ملحوظ مع تركيزات GABA بين البالغين.

وتشير النتائج إلى أن أدمغة الأطفال تستجيب للتدريب بطريقة تتيح لهم تحقيق الاستقرار في التعلم الجديد بسرعة وفعالية أكبر من البالغين.

ورغم وجود أبحاث سابقة درست الاختلافات في مستقبلات GABA بين البالغين والأطفال، إلا أن المستقبلات عند الأطفال لم يتم قياسها عند التعلم والتدريب.

وخلال الدراسة الجديدة، شرع الباحثون في رؤية كيفية تغيير مستويات GABA قبل وأثناء وبعد التعلم، ومقارنة تلك الاختلافات بين الأطفال والبالغين.

ذاكرة بصرية

ودرس الباحثون التعلم البصري لدى الأطفال في سن المدرسة والبالغين، باستخدام أحدث تقنيات التصوير العصبي والسلوكية.

ووجد الباحثون أن التعلم المرئي تسبب في زيادة مستقبلات GABA في القشرة البصرية للأطفال، وهي منطقة في الدماغ تعالج المعلومات المرئية، كما استمرت زيادة المستقبلات أيضًا لعدة دقائق بعد انتهاء التدريب.

وتتوقع النتائج أن التدريب باستخدام عناصر جديدة يزيد بسرعة تركيز مستقبلات GABA لدى الأطفال، ويسمح للتعلم بالاستقرار بسرعة.

وأوضح سيباستيان إم فرانك، من جامعة ريجنسبورج بألمانيا، والمشارك في الدراسة: "في التجارب السلوكية اللاحقة، وجدنا أن الأطفال قد حققوا بالفعل استقرارًا في التعلم الجديد بشكل أسرع بكثير من البالغين".

وقال سيباستيان: "تشير نتائج دراستنا إلى أن مستقبلات GABA هي عنصر أساسي للتعلم الفعال لدى الأطفال".

من جانبه، قال واتانابي: "على الرغم من أن أدمغة الأطفال لم تنضج بشكل كامل وأن العديد من وظائفهم السلوكية والمعرفية ليست فعالة مثل البالغين، إلا أن الأطفال يمكنهم التفوق على البالغين في العديد من المهارات".

وخلصت الدراسة، إلى ضرورة تشجيع المعلمين وأولياء الأمور على منح الأطفال الكثير من الفرص لتعلم مهارات جديدة.