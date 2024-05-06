سامسونغ تسعى لإطالة عمر بطاريات هواتفها بالذكاء الاصطناعي
كشفت تسريبات أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تسعى إلى إطالة عمر البطارية في سلسلة هواتف "جالاكسي S25" القادمة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بدلًا من زيادة سعة البطاريات نفسها.
ووضعت "سامسونغ" فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة عمر البطارية حيز التنفيذ منذ سنوات، قبل ظهور مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة بشكلها الراهن.
وعملت "سامسونغ" على تحسين عمر البطارية من خلال التعلم من أنماط المستخدم وتحسين المهام، التي تعمل في الخلفية، بحسب ما نقل "aitnews" عن موقع "WCCFTech" التقني.
وأكدت التسريبات أن الميزة من شأنها زيادة عمر البطارية في هاتف "جالاكسي S25 ألترا" بنسبة تتراوح بين 5% و 10%، لكن من غير الواضح كيف يمكن للشركة زيادة عمر البطارية من دون التحكم الذكي في الأداء ومهام الخلفية.
وبدأت "سامسونغ" استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع هذا العام، وكانت سلسلة "جالاكسي S24" أولى هواتف الشركة، التي حملت مجموعة مزايا تُطلق عليها الشركة اسم "Galaxy AI".