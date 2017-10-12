بالفيديو.. لحظة نادرة لافتراس حيتان قاتلة لحوت المنك وتقطيعه إربًا

كشف مقطع فيديو نادر لحظة هجوم سرب من حيتان الأوركا القاتلة على حوت منك وحيد.

ويُظهر الفيديو 6 حيتان صغيرة وكبيرة، يطاردون ويحاصرون حوت المنك، قبل تمزيقه في الماء والشروع في أكله.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وقعت هذه المطاردة الدموية في خليج “افاشينسكي” بالمحيط الهادئ قبالة سواحل سيبيريا في أقصى شرق البلاد.

وكان مصور الحياة البرية “مايك كوروستيليف” يصور الحيتان لمشروع “أوركا” الروسي، عندما رصد الحيوانات تبدأ المطاردة.

وقال عن تجربته النادرة جدًا: “كان المشهد لا يصدق، فمن الشائع أن نرى الأوركا تصطاد الأسماك، ولكن من النادر جدًا أن نراها تصطاد حوتًا”.

وأضاف: “شعرت بالسعادة حقًا لرؤية مثل هذه اللحظة النادرة في الحياة البرية، فلم أر هذا المشهد سوى مرة واحدة من قبل في بحر أوخوتسك بروسيا”.

يذكر أن الأوركا كائنات فتاكة وذكية للغاية، وغالبًا ما يشار إليها باسم “الحيتان القاتلة”، ولكن في الواقع هي لا تنتمي إلى سلالة الحيتان، فالأوركا هي دلافين محيطية تعيش وتصطاد في مجموعات.