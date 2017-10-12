مقطع فيديو لشاب يعتدي على قائدة سيارة يثير غضب السعوديين

أدى مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، يظهر اعتداء أحد الأشخاص على امرأة أثناء القيادة برفقتها نساء أخريات، إلى غضب وانتقاد واسعين من قبل مجموعة من النشطاء.

وأبدى سعوديون استياءهم من طريقة التعامل مع المرأة، عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #شاب_يعتدي_علي_قايده_سياره، واستنكرت “زوز” ملاحقة النساء اللواتي يخرجن للقيادة: “خييير! يعني كل ماساقت وحده صورتوها حسبي الله ع التخلف”.

وطالبت “نداء القحطاني”: “لكل بنت اذا نحطيتي بموقف زي كذا صوري الشخص ولا رقم سيارته وبلغي عليه لا تشهرين ولا شي وهو عقوبته قاسيه اكيد”.

وأيد “محمد ترنر”: “يجب وضع قانون صارم لمن يفكر فقط الاقتراب من امرأه في سيارتها بكره يفتح باب السياره ويتهجم هؤلاء همج واشنع منهم”.

فيما دافع “ضمير سعودي” عن المعتدي، مبررا صدور قرار رسمي بمنع القيادة حتى الوقت المحدد: ” هي تحدت الدولة بقيادتها قبل الموعد المحدد وقبل وضع قوانين تنظم قيادة المرأة للمواطن الحق في الإبلاغ عنها”.

في حين أوضحت “مريم العتيبي” وجه الخلاف: “القيادة بلا رخصة عقوبتها غرامة لا تزيد عن 900 ريال المساس بالحياة الخاصة عقوبتة سجن لمدة سنة وغرامة 500 ألف ريال”.

وسبق أن صدرت توجيهات رسمية من المديرية العامة للمرور بأنها لن تسمح بقيادة المرأة حتى 10 من شوال المقبل، في ظل استمرار بعض النساء في المملكة بالخروج والقيادة في الشوارع العامة.