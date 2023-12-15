تعرف على مواصفات جهاز هواوي الجديد

كشفت شركة هواوي الصينية بشكل رسمي عن جهازها الجديد MatePad Pro الذي يتمتع بمواصفات قياسية.

جهاز Huawei MatePad Pro 13.2 جاء بهيكل متين وبأبعاد (289.1/196.1/5.5) ملم، وزنه 580 غ.

كما يتميز الجهاز بشاشاته من نوع OLED وبمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا.

وللجهاز الجديد لوحة مفاتيح خارجية يمكن استعمالها كحاسب محمول متكامل، إضافة إلى تزويده بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بعناصرها.