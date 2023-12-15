تعرف على مواصفات جهاز هواوي الجديد
كشفت شركة هواوي الصينية بشكل رسمي عن جهازها الجديد MatePad Pro الذي يتمتع بمواصفات قياسية.
جهاز Huawei MatePad Pro 13.2 جاء بهيكل متين وبأبعاد (289.1/196.1/5.5) ملم، وزنه 580 غ.
كما يتميز الجهاز بشاشاته من نوع OLED وبمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا.
وللجهاز الجديد لوحة مفاتيح خارجية يمكن استعمالها كحاسب محمول متكامل، إضافة إلى تزويده بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بعناصرها.
ويقترن هذا الحاسب مع مختلف هواتف وأجهزة هواوي المحمولة لتأمين تبادل سريع للبيانات أو عرض الصور والفيديوهات والملفات المكتوبة على شاشات مختلفة.
كما دعم عملاق الصناعة الصينية الحاسب بأنظمة GPS, GLONASS, BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 88 واطا.
أما كاميرته الأساسية فهي ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.