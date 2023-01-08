تقنية لإعادة تدوير الورق المقوى وأغطية البلاستيك لعزل المنازل وتوفير الكهرباء

وتقوم الطريقة الجديدة على ملء أطباق البيض الكرتونية ببقايا الورق والكرتون، ثم وضع أغطية العلب البلاستيكية على أحد الجانبين، وخلطة بلاستيكية رغوية على الجانب الآخر.

وألصق الباحثون مواد الخلطة مع بعضها بواسطة الرمل ونوع من اللاصق الصناعي، ثم طبقوا وزنًا على الخلطة لضغطها وزيادة تماسكها، ونجحت الخلطة في توفير طبقة عزل لجدران الأبنية الخارجية.

وأجرى الباحثون اختبارات عديدة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تتوفر المواد المُستخدمة بكثرة وبشكل شبه مجاني، إذ تحتوي نسبة 23% من نفايات المدينة على الورق والكرتون والبلاستيك، فضلا عن معاناة منازل المدينة بشكل عام من ضعف في العزل.