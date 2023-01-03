حكومات أوروبية تبحث تدوير حرارة مراكز البيانات لتدفئة المنازل

وذكر الموقع أن القارة العجوز تعد بالفعل موطنًا للعديد من مراكز البيانات التي يديرها عمالقة التكنولوجيا في جميع المجالات، وتستهلك هذه المراكز كميات هائلة من الطاقة للحفاظ على برودة أجهزة الكمبيوتر مثل الخوادم الخاصة بهم (عن طريق وحدات التكييف أو أبراج التبريد، بل وحتى المياه).

وذكر الموقع أن هذا يعني أن الكثير من الحرارة التي تنتجها هذه المراكز تذهب سدى في نهاية المطاف، لكن في الوقت الحالي، بدأ بعض عمالقة التكنولوجيا في استخدام مراكز البيانات لإنتاج الكثير من الحرارة لإبقاء المنازل وبعض المباني مريحة قدر الإمكان.

وتتصدر قائمة الشركات التكنولوجية الكبيرة في هذا الصدد، شركة "ميتا" التي تقوم من فترة بالفعل بتحويل الحرارة الزائدة المتولدة من مركز بياناتها المسمى "Odense" في الدنمارك لتدفئة المنازل المحيطة.

وبينما تأمل "ميتا" في توليد حرارة تساوي جعل 11000 منزل أكثر دفئًا بحلول العام المقبل، فإن عمالقة التكنولوجيا مثل "أمازون" و"أبل" و"مايكروسوفت" يسيرون على نفس الخطى وقد بدؤوا في التخطيط لإجراءات مماثلة.