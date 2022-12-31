تقرير: حظر النفط الروسي يُسرّع التحول في تدفقات الطاقة العالمية

كشف تقرير إخباري، أن القرار الروسي بشأن حظر بيع النفط الخام للدول التي تمتثل لسقف السعر الذي أقرته دول مجموعة السبع، يسرّع التحول في تدفقات الطاقة العالمية.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن "العقوبات الغربية المفروضة على الوقود الأحفوري الروسي تستهدف تسريع التحول في تدفقات الطاقة العالمية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الصين والهند تستفيدان بشكل متزايد من خصومات النفط الروسية، بينما يعيد الموردون في الشرق الأوسط توجيه نفطهم الخام إلى أوروبا". لافتة إلى أن روسيا تقدم خصومات كبيرة لأكبر مشتريي النفط في آسيا، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الاحتفاظ بحصتها في السوق بعد حظر بيع منتجاتها الخام والبترولية إلى الدول التي تفرض سقفًا للأسعار.

ويمنع سقف السعر المحدد شحن أو تمويل أو تأمين النفط الخام الروسي المحمول بحرًا ما لم يتم بيعه مقابل 60 دولارًا للبرميل أو أقل، وهي عقوبة تم فرضها ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.