هل إعادة ضبط المصنع تكفي لـ"تنظيف" الهاتف قبل بيعه؟

تُقاس قيمة الهواتف القديمة بمحتوياتها الثمينة، لكن إذا أردت استبدال هاتفك القديم بآخر جديد، فهناك عدة أمور يجب القيام بها قبل بيعه، لتبقي المحتويات المتعلقة بك من بيانات وصور ورسائل بأمان.

يجب أولًا التأكد من عمل نسخة احتياطية أو نقل كل شيء، خاصة الصور، من الهاتف القديم قبل مسح محتوياته وبيعه، لا سيما أن بعض الإجراءات تؤدي إلى إزالة أي بيانات شخصية، وإعادة الهاتف إلى الحالة التي كان عليها عند إخراجه من الصندوق للمرة الأولى.

إعادة ضبط المصنع

إذا كنت تملك جهاز "آيفون،" انتقل إلى الإعدادات ثم عام وانتقل لأسفل إلى نقل أو إعادة ضبط "آيفون"، واضغط على مسح جميع المحتويات والإعدادات، سيُطلب منك التأكيد، وقد يستغرق الأمر بضع دقائق لإكمال العملية.