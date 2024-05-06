هل إعادة ضبط المصنع تكفي لـ"تنظيف" الهاتف قبل بيعه؟
تُقاس قيمة الهواتف القديمة بمحتوياتها الثمينة، لكن إذا أردت استبدال هاتفك القديم بآخر جديد، فهناك عدة أمور يجب القيام بها قبل بيعه، لتبقي المحتويات المتعلقة بك من بيانات وصور ورسائل بأمان.
يجب أولًا التأكد من عمل نسخة احتياطية أو نقل كل شيء، خاصة الصور، من الهاتف القديم قبل مسح محتوياته وبيعه، لا سيما أن بعض الإجراءات تؤدي إلى إزالة أي بيانات شخصية، وإعادة الهاتف إلى الحالة التي كان عليها عند إخراجه من الصندوق للمرة الأولى.
إعادة ضبط المصنع
إذا كنت تملك جهاز "آيفون،" انتقل إلى الإعدادات ثم عام وانتقل لأسفل إلى نقل أو إعادة ضبط "آيفون"، واضغط على مسح جميع المحتويات والإعدادات، سيُطلب منك التأكيد، وقد يستغرق الأمر بضع دقائق لإكمال العملية.
أما إذا كان لديك هاتف "أندرويد"، فتختلف الطريقة بحسب الشركة المصنعة للهاتف، فإذا كانت "Google Pixel" انتقل إلى إعدادات النظام، ثم خيارات إعادة الضبط، ثم مسح جميع البيانات (إعادة ضبط المصنع)، وستحتاج إلى إدخال رقم التعريف الشخصي، وأخيرًا مسح جميع البيانات مرة أخرى.
في حين إذا كان الهاتف من "Samsung Galaxy"، انتقل إلى الإعدادات ثم الإدارة العامة ثم إعادة التعيين، واختر إعادة ضبط بيانات المصنع، ثم قم بالتمرير إلى الأسفل وانقر فوق "إعادة تعيين"، ثم "حذف الكل"، وهنا قد تحتاج إلى إدخال تفاصيل حساب "سامسونغ" الخاص بك.
يُشار إلى أن إعادة ضبط المصنع لا تؤدي إلى حذف كل شيء، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة هيرتفوردشاير، التي بيّنت أنه لا يزال من الممكن استعادة الصور ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص والمستندات الأخرى من الجهاز، الذي تمت إعادة ضبطه.
الكتابة فوق البيانات
إذا كنت تريد التأكد تمامًا من أنه لا يمكن لأي شخص الوصول إلى بياناتك الشخصية، فيمكنك استبدال بياناتك بأخرى غير مهمة؛ ما يجعل من المستحيل على أي شخص، بغض النظر عن مدى مهارته العالية، استعادة بياناتك القديمة، وهذا يمكنه ضمان أن بياناتك الشخصية غير قابلة للاسترداد.
وهناك نوعان من الطرق التي تمكنك من القيام بذلك، يمكنك تحميل جهازك بملفات كبيرة مثل مقاطع الفيديو حتى تمتلئ مساحة التخزين، ومن ثم مسح هذه الملفات.
فيما يفضل استخدام تطبيق خاص من متجر "Play" مثل "iShredder" أو "Shreddit"، إذ تستخدم هذه التطبيقات تقنيات التقطيع لتمزيق البيانات رقميًا بشكل دائم. بمجرد انتهاء عمل التطبيقات يمكنك إجراء إعادة ضبط بيانات المصنع.