السعودية تفتح آفاقا جديدة في عوالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي

أطلقت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عهدًا جديدًا من الانفتاح على العوالم الذكية، سيكون ذا تأثير واضح، خلال السنوات المقبلة، على واقع الحياة، ومستقبل الأجيال التالية في المملكة.

وفتحت السعودية آفاقًا جديدة على عالم المدن الذكية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والموانئ الذكية، وغيرها من القطاعات التكنولوجية الأحدث في العالم التي باتت سمة العصر لكل الدول المتقدمة.

واستعانت المملكة بالخبرة الكورية العريقة والسباقة في هذا المجال، حيث أبرمت وزارة الاستثمار السعودية عشر مذكرات تفاهم مع شركات كورية ابتكارية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توسع العمليات في المملكة، ونقل المعرفة للمساهمة في نمو الفرص الاستثمارية في قطاع الابتكار وريادة الأعمال.

ويهدف هذا التعاون أيضًا، بحسب وزارة الاستثمار، إلى تمكين الحلول المبتكرة في عدة قطاعات أبرزها: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتطوير المدن الذكية، والأتمتة الرقمية، وأنظمة الأمان.

ويدخل ضمن تلك القطاعات كذلك: التقنية الصحية، والزراعية، والمحتوى الرقمي، والميتافيرس، والسياحة والضيافة، بحسب بيان وزارة الاستثمار.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستدخل عشر شركات كورية ذات خبرة واسعة في تلك المجالات التي تسعى المملكة إلى تعزيز حضورها فيها، إلى السوق السعودي لرفده بأحدث ما توصل إليه العلم.