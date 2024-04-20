فقدت هاتفك؟.. إليك كيفية معرفة مكانه ومسح بياناته عن بُعد

ولدى غوغل تطبيق مجاني مفيد جدًا يسمى "Find My Device"، يمكن أن يكون بمثابة محور مركزي لجميع أجهزة أندرويد، سواء كان جهازًا لوحيًا أو هاتفًا.

ومع ذلك، على عكس تطبيق Find My الخاص بـ iPhone، الذي تم تثبيته مسبقًا، ستحتاج إلى تثبيت تطبيق Find My Device من غوغل من على متجر بلاي.

وبالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم هاتف إضافي، يمكن أيضًا تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام هاتف أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة، أو استخدام الميزة من متصفح الويب.

وبمجرد فتح " Find My Device " على هاتفك أو متصفح الويب، انقر فوق اسم الهاتف الذي تريد البحث عنه، ثم انقر فوق "الحصول على الاتجاهات".

سيعرض التطبيق بعد ذلك الموقع التقريبي للهاتف في تطبيق الملاحة المفضل لديك، إذ ستتمكن من الحصول على الاتجاهات التي تدل على مكان وجود الهاتف، كما تتيح لك ميزة "Find My Device" من غوغل أيضًا تشغيل الصوت على الجهاز الذي تبحث عنه وحتى قفله بشكل آمن.

أما لرؤية رقم تعريف هاتفك IMEI المفقود أو المسروق، فانقر فوق رمز الترس الذي يظهر على يمين الهاتف مع تاريخ تنشيطه، ويمكنك أيضًا إعادة ضبط الهاتف على إعدادات المصنع؛ ما يؤدي تلقائيًا إلى حذف جميع البيانات المخزنة. ومع ذلك، لن تتمكن من تحديد موقع الجهاز بعد إعادة ضبطه، لذا تأكد من استخدامه كحل أخير.

يذكر أنه رغم أن تطبيق غوغل "Find My Device" مفيد جدًا، إلا أنه إذا كنت تريد العثور على جهاز أندرويد المسروق أو المفقود، فيجب أن يكون به اتصال نشط بالإنترنت.

وإذا كان لديك هاتف يدعم eSIM، فمن المحتمل أن يكون متصلاً بالإنترنت ما لم يتم استنزاف البطارية بالكامل، أو إيقاف تشغيل الجهاز يدويًا.