فقدت هاتفك؟.. إليك كيفية معرفة مكانه ومسح بياناته عن بُعد
بصرف النظر عن الخسارة المالية، قد يشكل فقدان الهاتف أمراً مرهقاً، إذ يتم تخزين غالبية الصور ومقاطع الفيديو والمحادثات على الهاتف..
فإذا وجدت نفسك في هذا الموقف ولم تتمكن من معرفة مكان هاتفك الشخصي، إليك الدليل الذي يساعدك ليس لتتبع هاتفك المفقود أو المسروق فقط، ولكن لإعادة ضبطه ومحوه عن بُعد كذلك.
ولدى غوغل تطبيق مجاني مفيد جدًا يسمى "Find My Device"، يمكن أن يكون بمثابة محور مركزي لجميع أجهزة أندرويد، سواء كان جهازًا لوحيًا أو هاتفًا.
ومع ذلك، على عكس تطبيق Find My الخاص بـ iPhone، الذي تم تثبيته مسبقًا، ستحتاج إلى تثبيت تطبيق Find My Device من غوغل من على متجر بلاي.
وبالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم هاتف إضافي، يمكن أيضًا تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام هاتف أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة، أو استخدام الميزة من متصفح الويب.
وبمجرد فتح " Find My Device " على هاتفك أو متصفح الويب، انقر فوق اسم الهاتف الذي تريد البحث عنه، ثم انقر فوق "الحصول على الاتجاهات".
سيعرض التطبيق بعد ذلك الموقع التقريبي للهاتف في تطبيق الملاحة المفضل لديك، إذ ستتمكن من الحصول على الاتجاهات التي تدل على مكان وجود الهاتف، كما تتيح لك ميزة "Find My Device" من غوغل أيضًا تشغيل الصوت على الجهاز الذي تبحث عنه وحتى قفله بشكل آمن.
أما لرؤية رقم تعريف هاتفك IMEI المفقود أو المسروق، فانقر فوق رمز الترس الذي يظهر على يمين الهاتف مع تاريخ تنشيطه، ويمكنك أيضًا إعادة ضبط الهاتف على إعدادات المصنع؛ ما يؤدي تلقائيًا إلى حذف جميع البيانات المخزنة. ومع ذلك، لن تتمكن من تحديد موقع الجهاز بعد إعادة ضبطه، لذا تأكد من استخدامه كحل أخير.
يذكر أنه رغم أن تطبيق غوغل "Find My Device" مفيد جدًا، إلا أنه إذا كنت تريد العثور على جهاز أندرويد المسروق أو المفقود، فيجب أن يكون به اتصال نشط بالإنترنت.
وإذا كان لديك هاتف يدعم eSIM، فمن المحتمل أن يكون متصلاً بالإنترنت ما لم يتم استنزاف البطارية بالكامل، أو إيقاف تشغيل الجهاز يدويًا.
إذا فقدت جهاز آيفون الخاص بك أو كنت تعتقد أنه قد تمت سرقته، فيمكنك استخدام تطبيق Find My على جهاز آخر للمساعدة في العثور على الجهاز المفقود وحماية معلوماتك.
ويجب أن يكون تطبيق Find My ممكّنًا بالفعل على الجهاز المفقود أو المسروق حتى تتمكن من استخدام ميزات هذا التطبيق.
ولتحديد موقع الجهاز افتح التطبيق على هاتف آيفون آخر وأدخل معرف أبل وكلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول. وفي قائمة الأجهزة، اضغط على الجهاز المفقود أو المسروق، وإذا كان الجهاز متصلاً بالإنترنت فسيتم عرض موقعه على الخريطة حتى تتمكن من معرفة مكانه، وإذا لم يكن الجهاز متصلاً بالإنترنت فسترى "لم يتم العثور على موقع" أسفل اسم الجهاز.
وإذا كان جهاز iOS المفقود قريبًا ومتصلًا بالإنترنت، فيمكنك تشغيل صوت للمساعدة في العثور عليه، وإذا كان الجهاز غير متصل بالإنترنت، سيتم تشغيل الصوت في المرة التالية التي يتصل فيها بشبكة واي فاي أو شبكة خلوية.
ويسمح لك هذا التطبيق أيضًا بقفل جهاز iOS عبر الإنترنت بشكل آمن وعرض رسالة مخصصة مع رقم الاتصال الخاص بك. وسيرى مكتشف الجهاز الرسالة المخصصة وسيكون قادرًا على الاتصال بالرقم.
وإذا لم يكن جهاز آيفون الخاص بك يحتوي على رمز مرور، فسيُطلب منك إنشاء واحد الآن. ويختلف رمز المرور هذا عن كلمة المرور الخاصة بك، ويُستخدم فقط عند وضع علامة على جهازك كمفقود.
وفي حالة التأكد من فقدان أو سرقة جهاز iOS المتصل بالإنترنت، يمكن مسحه عن بُعد وإزالة المعلومات الشخصية، مثل جهات الاتصال والبريد الإلكتروني والصور والإعدادات؛ لمنع أي شخص من رؤية المعلومات أو استخدامها.