"الصقر الصغير" جديد الطائرات بدون طيار الصينية (صور)

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن كبار صانعي الطائرات دون طيار في الجيش الصيني قاموا ببناء طائر آلي جديد، يمكن له العمل عبر التطبيقات بعيدة المدى.

وبحسب المجلة الأمريكية، أظهرت الصور التي بثتها الحوامة "الأورنيثوبتر"، جسم طائر يعتمد على الأجنحة الخفاقة، الملقب بـ "الصقر الصغير" وهو يطير خلال اختبار حديث في مدينة شيآن، شمال غرب الصين، حيث وصفتها إحدى وسائل الإعلام الوطنية بأنها الطائرة بدون طيار الشبيهة بالطيور "الأكثر مرونة وحيوية" في أي مكان في العالم.