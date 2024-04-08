هل تعلم ما هو أصغر حيوان على وجه الأرض؟
في نسيج التنوع البيولوجي الواسع للأرض، غالبًا ما ينجذب الاهتمام نحو الأشياء عظيمة الحجم، كالحوت الأزرق المهيب الذي يُبحر عبر المحيطات أو الفيل العظيم الذي يتجول في السافانا.
ومع ذلك، وسط هذه العظمة يكمن عالم من العجائب الصغيرة التي غالبًا ما يتجاهلها الكثيرون، وهو عالم الحيوانات الصغيرة.
وبينما يتعمق العلماء في تعقيدات أصغر الكائنات الحية، يظهر السؤال: ما هو أصغر حيوان على وجه الأرض حقًا؟.
وبحسب تقرير نشره موقع livescience، يقود الخوض في هذا المجال إلى ظهور منافس غير متوقع، وهي "ميكسوزوا" أو الكائنات المخية.
وأثارت هذه اللافقاريات المجهرية، شبيهة قناديل البحر، اهتمام الباحثين بحجمها الصغير للغاية.
ووفقًا لبيث أوكامورا الأستاذة بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، فإن العديد من أنواع "ميكسوزوا" تصل إلى مرحلة البلوغ كخلايا منفردة، مما يجعلها أصغر الحيوانات المعروفة علميًا.
وأوضحت أوكامورا: "في مرحلة ما من دورة حياتنا، لدينا جميعًا مراحل صغيرة، ولكن عندما ننضج، نصبح حيوانات معقدة متعددة الخلايا. هذا ليس هو الحال بالنسبة للميكسوزوا. فعندما تنضج، تبقى خلية واحدة".
ويبلغ طول "ميكسوزوا" 0.02 ملليمتر فقط بين العناصر البالغة، وهي تتخطى حدود ما يشكل كائنًا حيًا. ولوضع ذلك في الاعتبار، فهي أصغر نحو 100 مرة من حبة الرمل، مما يسلط الضوء على التعقيد الملحوظ للحياة على هذا النطاق.
ورغم حجمها الصغير، فإن "ميكسوزوا" تظهر دورة حياة طفيلية معقدة، إذ تغزو الأبواغ المعدية التي تنقلها المياه والتي تنتجها معظم الأنواع وتتطور داخل كل من الفقاريات واللافقاريات المضيفة، مثل الأسماك والديدان الحلقية.
ويؤكد هذا التعقيد على القدرة الرائعة على التكيف لهذه المخلوقات الدقيقة.
في حين أن "ميكسوزوا" تسود في عالم الكائنات الصغيرة، إلا أن فأر "الأتروسكان" والخفافيش العسلية تتنافسان أيضاً في لقب أصغر الثدييات، بينما تنفرد ضفادع "براكيسيفالوس بولكس" بكونها أصغر الفقاريات.
ففي دراسة حديثة، ظهر أن متوسط طول الأنثى منها يبلغ 8.128 ملم فقط، بينما يصل طول الذكور إلى نحو 7.112 ملم.
وبينما يواصل الباحثون استكشاف العالم المصغر، من أعماق المحيطات إلى أوراق الشجر في التضاريس الجبلية، يبقى هذا السعي بمثابة شهادة على الانبهار الدائم بعجائب الحياة بجميع أشكالها التي لا تعد ولا تحصى.