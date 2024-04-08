هل تعلم ما هو أصغر حيوان على وجه الأرض؟

في نسيج التنوع البيولوجي الواسع للأرض، غالبًا ما ينجذب الاهتمام نحو الأشياء عظيمة الحجم، كالحوت الأزرق المهيب الذي يُبحر عبر المحيطات أو الفيل العظيم الذي يتجول في السافانا.

ومع ذلك، وسط هذه العظمة يكمن عالم من العجائب الصغيرة التي غالبًا ما يتجاهلها الكثيرون، وهو عالم الحيوانات الصغيرة.

وبينما يتعمق العلماء في تعقيدات أصغر الكائنات الحية، يظهر السؤال: ما هو أصغر حيوان على وجه الأرض حقًا؟.

وبحسب تقرير نشره موقع livescience، يقود الخوض في هذا المجال إلى ظهور منافس غير متوقع، وهي "ميكسوزوا" أو الكائنات المخية.

وأثارت هذه اللافقاريات المجهرية، شبيهة قناديل البحر، اهتمام الباحثين بحجمها الصغير للغاية.