الحيوانات المفترسة بديل فعّال للمبيدات الحشرية

تشكل الحيوانات المفترسة الطبيعية كالطيور والخنافس والعناكب بديلاً فعالاً للمبيدات الحشرية في الحقول، إذ من شأن وجودها خفض أعداد الآفات وزيادة غلة المحاصيل، على ما بيّنت دراسة نُشرت الأربعاء.

وينجم عن الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية الكيميائية في الزراعة آثار سلبية كثيرة بينها: انهيار التنوع البيولوجي، وتلوث المياه والتربة، ومخاطر على الصحة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، حلّل باحثون في دراسة نشرتها مجلة "بروسيدينغز أوف ذي رويال سوسايتي بي" دراسات سابقة تناولت الفاعلية البديلة لأحد أشكال "المكافحة الحيوية"، بالاستناد إلى حيوانات مفترسة موجودة بشكل طبيعي في الحقول.

وخلص التحليل إلى أن "الحيوانات المفترسة خفّضت أعداد الآفات بنسبة 73% في المتوسط، وزادت غلة المحاصيل بنسبة 25% في المتوسط".

وكتب الباحثون المقيمون في البرازيل والولايات المتحدة وتشيكيا أنّ "دراستنا تسلّط الضوء على أن الحيوانات المفترسة تعمل بشكل غير مباشر على تعزيز المحاصيل، وتوفير خدمات حيوية للنظام البيئي الذي يمكن أن يبقى قائمًا حتى في سياق التغير المناخي الحالي".

إلا أن الباحثين لم يقارنوا فاعلية الحيوانات المفترسة بشكل مباشر مع فاعلية المبيدات.

وقال المعدّ الرئيس للدراسة غابرييل بولدوريني، وهو طالب دكتوراة في جامعة بيرنامبوك البرازيلية، إنّ "عددًا كبيرًا من الدراسات الأخرى تُظهر الضرر الذي تلحقه المبيدات الحشرية بالنظم البيئية والمكافحة الحيوية".

وأشار إلى أن "الفكرة المستخلصة هي أن الحيوانات المفترسة الطبيعية تمثل عوامل جيدة لمكافحة الآفات والحفاظ عليها أمر أساس لضمان هذه المكافحة مستقبلاً في ظل التغير المناخي".

وتوصّل الباحثون إلى أن فاعلية وجود الحيوانات المفترسة كانت أكبر في المناطق التي تشهد تقلبًا ملحوظًا في هطول الأمطار خلال العام، وهي ميزة يُفترض أن تزداد في مناطق معينة مع التغير المناخي.

وتوصلت الدراسة إلى استنتاج آخر يتمثل في أن المكافحة الحيوية من خلال أنواع متعددة من الحيوانات المفترسة ليست أكثر فاعلية من الاستعانة بنوع واحد.

وقال بولدوريني: "عمومًا، كلما زاد عدد الأنواع فإن النظم البيئية تعمل بشكل أفضل. ولكن ثمة استثناءات".

وبالنسبة إلى المكافحة الحيوية، يساهم وجود أنواع عدة من الحيوانات المفترسة في استهداف مجموعة متنوعة من الآفات في مراحل مختلفة من تطورها. لكن من ناحية أخرى، يمكن للحيوانات المفترسة أن تتنافس مع بعضها أو حتى تأكل بعضها.