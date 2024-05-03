عاشت في العراق.. إعادة تكوين وجه امرأة من البشر البدائيين (صور)

نجح فريق من العلماء البريطانيين في إعادة تكوين رأس ووجه امرأة من عصر الإنسان البدائي "نياندرتال" كانت تعيش قبل 75 ألف عام في كردستان العراق.

وأطلق علماء آثار من جامعة كامبريدج على السيدة التي أعادوا تكوين ملامحها اسم "شانيدار زد"، حيث عثروا على جمجمتها في العام 2018 داخل كهف يحمل ذات الاسم.

وخلص الباحثون إلى أن الجمجمة تعود لامرأة كان عمرها نحو 40 عاماً عند وفاتها، وحين عثروا عليها كانت الجمجمة قد سويت بالأرض نتيجة سقوط حجر عليها.