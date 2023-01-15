أبل تصنّع شاشات "مايكرو ليد" لساعاتها الذكية المقبلة بالتعاون مع إل جي
علوم وتقنية

أبل تصنّع شاشات "مايكرو ليد" لساعاتها الذكية المقبلة بالتعاون مع إل جي

هدير محمد
ساعة أبل الجديدة المتطورة ستتبنى شاشة LED صغيرة بحجم 2.1 بوصة؛ ما يوفر سطوعًا أكبر مقارنة بطرازات الساعات الحالية المزودة بشاشات OLED.
جيف بو

كشف تقرير تقني أن شركة أبل الأمريكية ستستعين بشاشات جديدة لساعاتها الذكية المقبلة ستكون من تصنيع شركة "أل جي" الكورية الجنوبية.

 وذكر محلل الشاشات روس يونغ أن شاشات من طراز microLED المصممة خصوصًا لطرازات الساعات الذكية المستقبلية من أبل ستصنع بواسطة "إل جي".

 وأوضح يونغ في تغريدة له عبر تويتر أن LG Display تقوم ببناء خط إنتاج صغير لتزويد أبل بشاشات microLED مخصصة لنموذج أبل ووتش من المقرر إطلاقه في عام 2025.

 وستوفر الشركة الكورية شاشات microLED واللوحات الخلفية للساعات، والتي ستطرح في النصف الثاني في عام 2024.

أبل تصنّع شاشات "مايكرو ليد" لساعاتها الذكية المقبلة بالتعاون مع إل جي
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ويبدو أن المعلومات الأخيرة هي رد على تقرير سابق من وكالة ببومبيرغ قال إن أبل ستنتقل إلى شاشات العرض microLED الخاصة بها بدءًا من نهاية عام 2024 بهدف طويل الأجل يتمثل في تقليل الاعتماد على الموردين المنافسين مثل سامسونج و"إل جي".

 ووفقًا ليونغ ، ستواصل أبل الاعتماد على هؤلاء الشركاء إلى حد ما. وأضاف "أبل لن تقوم بالعملية الكاملة".

أبل تصنّع شاشات "مايكرو ليد" لساعاتها الذكية المقبلة بالتعاون مع إل جي
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ومن المفترض أن يكون هذا الطراز إصدارًا جديدًا من ‌Apple Watch Ultra‌ ، التي تم إطلاقها في أيلول/ سبتمبر الماضي ولديها شاشة 1.92 بوصة.

 وتتميز تقنية microLED بمصابيح LED مجهرية تشكل وحدات البكسل، وتوفر ألوانًا أكثر دقة وتباينًا عاليًا لتحسين جودة دقة العرض HDR والعرض في ظروف إضاءة دون المستوى الأمثل ، ودعم زوايا مشاهدة أوسع، وتقليل فرصة احتراق الشاشة.

علوم وتقنية

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