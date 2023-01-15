أبل تصنّع شاشات "مايكرو ليد" لساعاتها الذكية المقبلة بالتعاون مع إل جي

كشف تقرير تقني أن شركة أبل الأمريكية ستستعين بشاشات جديدة لساعاتها الذكية المقبلة ستكون من تصنيع شركة "أل جي" الكورية الجنوبية.

وذكر محلل الشاشات روس يونغ أن شاشات من طراز microLED المصممة خصوصًا لطرازات الساعات الذكية المستقبلية من أبل ستصنع بواسطة "إل جي".

وأوضح يونغ في تغريدة له عبر تويتر أن LG Display تقوم ببناء خط إنتاج صغير لتزويد أبل بشاشات microLED مخصصة لنموذج أبل ووتش من المقرر إطلاقه في عام 2025.

وستوفر الشركة الكورية شاشات microLED واللوحات الخلفية للساعات، والتي ستطرح في النصف الثاني في عام 2024.