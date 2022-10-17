آبل تطلق جهاز iPad Pro القادم بشاشة LED Liquid Retina



قررت شركة ""آبل" الأمريكية إطلاق جهاز iPad Pro القادم مقاس 11 بوصة بنفس شاشة LED Liquid Retina الموجودة في طرازات الجيل الحالي، حيث لن يأتي الجهاز القادم بشاشة mini-LED الأحدث.

ومن جانبه، قال المحلل التقني الشهير، روس يونغ، إن جهاز iPad Pro القادم مقاس 11 بوصة لن يأتي بشاشة mini-LED الأحدث؛ مما يعني أن العملاء الذين يرغبون في شاشة أكثر تقدمًا يحتاجون إلى شراء الحجم الأكبر مقاس 12.9 بوصة.

توفر شاشة Liquid Retina XDR نطاقًا ديناميكيًا فائقًا لجهاز iPad Pro، مما يوفر تجربة بصرية مذهلة مع تفاصيل أكثر واقعية و تباين وسطوع عال وتجربة مشاهدة سريعة الاستجابة.

ومن المتوقع أن تتلقى أجهزة iPad Pro الجديدة تحديثات تدريجية، كما أن الأجهزة الجديدة ستعمل بشريحة وقدرات شحن جديدة أيضا، وسيتم تشغيل الطرازات الجديدة بوساطة شريحة M2 Apple من السيليكون والتي توفر تحسينات في الأداء مقارنة بشريحة M1 في الطرازات الحالية.

وكانت قد أشارت التقارير المبكرة إلى أن طراز iPad Pro ذات الحجم الأصغر سيأتي بشاشة mini-lED ، وهو ما تم نفيه حاليًا قبل الإصدار المرتقب للأجهزة الجديدة.

وكانت قد أشارت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إلى أن شركة آبل لا تخطط لعقد حدث رقمي لإطلاق أجهزة iPad الاحترافية هذا الشهر، وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن تعلن الشركة عن طرازات "iPad Pro "الجديدة في غضون أيام قليلة من خلال بيان صحفي وتحديثات عبر مواقعها على الويب.