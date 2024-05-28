اعثر على أغنيتك المفضلة في يوتيوب بـ"الهمهمة"
لم يعد العثور على النوع المناسب من الموسيقى مهمة صعبة، بفضل العدد الكبير من منصات البث الموسيقي المتوفرة. ومع ذلك، فإن العثور على أغنية عالقة في رأسك، ولكن لا يمكنك تذكر اسمها، لا يزال مهمة كبيرة.
حل أنيق ومبتكر
توصلت غوغل الآن إلى حل أنيق يسمح للمستخدمين باكتشاف الأغنية عن طريق الهمهمة على هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.
وتُسمى هذه الميزة تشغيل أغنية أو غنائها أو دندنتها play, sing or hum a song، وهي تشبه ميزة Shazam، ولكنها أفضل، إذ لا يحتاج المرء إلى معرفة كلمات الأغنية أو الأغنية الفعلية التي يتم تشغيلها للتعرف عليها.
وتتوفر الميزة حاليًا لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد عبر تطبيق YouTube Music، وتهدف لمساعدة المستخدمين في العثور على أغنية في وقت سريع جدًا.
وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يحاولون تذكر أغنية سمعوها منذ بعض الوقت، خاصة عندما يمكنهم تذكر لحنها فقط، بدلاً من اسمها أو كلماتها.
بالإضافة إلى الهمهمة، يمكنك تشغيل أو غناء أغنية، لتزداد احتمالية تحديد الأغنية الصحيحة بشكل كبير.
طريقة العمل
في الواقع، تتوفر ميزة مماثلة على مساعد غوغل منذ فترة من الوقت، ولكن من خلال دمجها أصلاً في تطبيق الموسيقى، أصبح لدى المستخدمين الآن حل شامل لتحديد الأغاني وتشغيلها داخل تطبيق واحد.
وللعثور على أغنية على YouTube Music عن طريق الهمهمة أو الغناء، افتح تطبيق YouTube على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، وانقر على أيقونة البحث على شكل العدسة المكبرة في أعلى الشاشة اليمنى، وحدد الأيقونة التي تبدو على شكل موجة موسيقية، وابدأ الهمهمة أو الغناء.
واعتمادًا على الحالة المحددة، قد يتطلب التطبيق حوالي خمس إلى عشر ثوانٍ من الهمهمة أو عينات صوتية للتعرف على الأغنية.
بمجرد تحديد الأغنية، يمكن تشغيلها مباشرة على تطبيق YouTube Music.