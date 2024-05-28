اعثر على أغنيتك المفضلة في يوتيوب بـ"الهمهمة‎"

وتتوفر الميزة حاليًا لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد عبر تطبيق YouTube Music، وتهدف لمساعدة المستخدمين في العثور على أغنية في وقت سريع جدًا.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يحاولون تذكر أغنية سمعوها منذ بعض الوقت، خاصة عندما يمكنهم تذكر لحنها فقط، بدلاً من اسمها أو كلماتها.

بالإضافة إلى الهمهمة، يمكنك تشغيل أو غناء أغنية، لتزداد احتمالية تحديد الأغنية الصحيحة بشكل كبير.