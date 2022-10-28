الشمس تظهر "مُبتسمة" في صورة لـ"ناسا"



ظهرت الشمس بصور غريبة نشرتها، وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث بدا وكان بداخلها وجه يبتسم.

والتقط مرصد "ديناميكا الشمس" التابع لـ"ناسا" صورة للشمس تبدو وكأن لها عينين داكنتين وأنفا دائريا، وتمتلك تعبير ابتسامة صغيرة سعيدة.

ونشرت الوكالة الصورة اللافتة للنظر عبر "تويتر" مع تعليق: "Say cheese".

وبالرغم من ذلك، هناك تفسير علمي وراء المظهر المذهل للشمس، حيث قالت الوكالة الأمريكية: "اليوم، التقط مرصد "ديناميكا الشمس" التابع لناسا الشمس وهي تبتسم، تُعرف هذه البقع الداكنة على الشمس بـ"الثقوب الإكليلية"، وهي المناطق التي تنطلق فيها الرياح الشمسية السريعة إلى الفضاء".

ووفق الصورة، تبدو صورة الشمس مثل عينين وابتسامة مشعة على بعد 93 مليون ميل من الأرض.

وتعد هذه البقع الداكنة أقل المناطق نشاطًا في الشمس، وتنبعث من هذه المناطق في الغلاف الجوي الخارجي جزيئات مشحونة يمكن أن تؤدي إلى عواصف مغناطيسية عند وصولها إلى الأرض.

ويشكل هذا النوع من الطقس تهديدًا لوظيفة الأقمار الصناعية التي تدور في مدارها.

وحصلت تلك اللقطة على ردود فعل واسعة، حيث علق مستخدمو "تويتر" على التشابه بين صورة الشمس وشخصية "Puft Marshmallow Man" من فيلم "Ghostbusters".