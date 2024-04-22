بين ChatGPT وClaude.. من يربح المنافسة؟
غالبًا ما يُعد ChatGPT أفضل روبوت دردشة متاح يعمل بالذكاء الاصطناعي. وكان GPT-3.5، نموذج اللغة الكبير المستخدم في الإصدار المجاني من ChatGPT، هو الأكبر والأقوى من نوعه، ولم يتفوق عليه سوى GPT-4، المتوفر باشتراك شهري قدره 20 دولارًا في ChatGPT Plus.
وأدى نجاح ChatGPT عند إطلاقه إلى إلهام الشركات الأخرى لإطلاق روبوتات الدردشة مثل مايكروسوفت Copilot وغوغل Gemini، وAnthropic's Claude، وغيرها.
مقارنة Claude وChatGPT
ويتمتع كل من ChatGPT وClaude بنقاط قوة في مجالات مختلفة. ولكن رغم أن Claude ليس أفضل في كل شيء بالمقارنة مع منافسه الرئيسي، إلا أنه يحتوي على ميزات تمنحه تفوقاً، ومن بينها:
قراءة وتحليل وتلخيص الملفات
تعد إضافة الملفات في الدردشة سلاح Claude الأساسي الذي يتفوق فيه على ChatGPT. ويتيح Claude تحميل الملفات عن طريق النقر فوق زر المرفقات أو سحبها وإفلاتها مباشرة في منطقة إدخال النص.
ويمكن للمستخدمين إضافة ما يصل إلى خمسة ملفات في المرة الواحدة، يصل حجم كل ملف إلى 10 ميغابايت. وعندما يقوم المستخدم بتحميل ملف وإرساله دون أي تعليمات أخرى، سيقوم كلود بتلخيصه تلقائيًا.
لكن التلخيص ليس هو الفائدة الوحيدة. فبمجرد إضافة نص أو ملف، سيتعرف برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي عليه، ويسمح لك بطرح أسئلة عن المستند أو النص، وشرح أي شيء لم تفهمه أو لم يتم تناوله في الملخص.
معالجة كلمات أكثر
تم إطلاق الإصدار السابق من Claude 2 الذي يمكنه التعامل مع عدد هائل من الكلمات يبلغ 100000 في شهر يوليو، مما يجعله يتفوق على الإصدار المجاني منChatGPT.
أما أحدث إصدار متاح حاليًا وهو Claude 3، يمكنه التعامل مع حوالي 200000 كلمة، مما يمنحه قدرة أفضل على فهم السياق في المحادثات.
تقديم المعلومات بعد عام 2022
تم تدريب Claude 3 على البيانات حتى أغسطس 2023. في المقابل، تم تدريب ChatGPT على البيانات حتى يناير 2022. وهذا يعني أن Claude يعرف معلومات لا يعرفها ChatGPT.
الوصول إلى الروابط وتلخيص محتوياتها
ويمكن للمستخدمين إضافة مستندات إلى Claude وإفلات الروابط في الدردشة لجعلها تلخص المحتويات، بمعنى أوضح يمكن لـ Claude تلخيص مقالة إذا أعطيته الرابط.
وتثير حقيقة أنه يمكنه الوصول إلى المحتوى من خلال الروابط مسألة ما إذا كان بإمكان Claude تجاوز نظام حظر الاشتراك غير المدفوع أم لا، وهي خاصية يمكن أن تنتهك قوانين حقوق الطبع والنشر.
ومع ذلك، يعد التلخيص ميزة رئيسية يمكن لشركةAnthropic تحسينها والبناء عليها، طالما أن القيود المفروضة على احترام المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع موجودة.
أيهما أفضل
يعد كل من ChatGPT وClaude روبوتات محادثة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكن هناك اختلافات في القدرات تجعل Claude أكثر قدرة على التفوق في مهام معينة، مثل تحليل النصوص والمستندات الكبيرة. بذلك يعد برنامج Claude المجاني أفضل من برنامج ChatGPT المجاني.