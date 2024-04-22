بين ChatGPT وClaude.. من يربح المنافسة؟

ويمكن للمستخدمين إضافة ما يصل إلى خمسة ملفات في المرة الواحدة، يصل حجم كل ملف إلى 10 ميغابايت. وعندما يقوم المستخدم بتحميل ملف وإرساله دون أي تعليمات أخرى، سيقوم كلود بتلخيصه تلقائيًا.

لكن التلخيص ليس هو الفائدة الوحيدة. فبمجرد إضافة نص أو ملف، سيتعرف برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي عليه، ويسمح لك بطرح أسئلة عن المستند أو النص، وشرح أي شيء لم تفهمه أو لم يتم تناوله في الملخص.

معالجة كلمات أكثر

تم إطلاق الإصدار السابق من Claude 2 الذي يمكنه التعامل مع عدد هائل من الكلمات يبلغ 100000 في شهر يوليو، مما يجعله يتفوق على الإصدار المجاني منChatGPT.

أما أحدث إصدار متاح حاليًا وهو Claude 3، يمكنه التعامل مع حوالي 200000 كلمة، مما يمنحه قدرة أفضل على فهم السياق في المحادثات.

تقديم المعلومات بعد عام 2022

تم تدريب Claude 3 على البيانات حتى أغسطس 2023. في المقابل، تم تدريب ChatGPT على البيانات حتى يناير 2022. وهذا يعني أن Claude يعرف معلومات لا يعرفها ChatGPT.