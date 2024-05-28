بحلول 2028.. أبل قادرة على إصلاح أي خدوش على الشاشة ذاتيا

بفضل التطور الحاصل في مجال الشاشات، يتوقع أن تبدأ الهواتف الذكية المزودة بشاشات قادرة على إصلاح نفسها ذاتيًا في الظهور بحلول عام 2028.

والطريقة التي يمكن أن تعمل بها، هي من خلال دمج طبقة نانو على سطح الشاشة والتي في حالة خدشها، تخلق مادة جديدة تتفاعل عند تعرضها للهواء والحرارة وتملأ النقص. وهذا ليس من عالم الخيال العلمي، بل إنه أمر ممكن.

فالشركات تتحدث منذ عدة سنوات عن تكنولوجيا شاشات الهواتف الذكية التي يمكن إصلاحها ذاتيًا. وبالطبع نحن لا نتحدث عن عودة الشاشات المحطمة بأعجوبة، بل إصلاح الخدوش التجميلية الصغيرة.

لمحة تاريخية

كانت شركة إل جي، عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية في كوريا الجنوبية، تروج لتقنية الإصلاح الذاتي في هواتفها الذكية منذ عام 2013.

وأصدرت الشركة هاتفًا ذكيًا يسمى جي فليكس، والذي يتميز بشاشة منحنية عموديًا وطلاء "إصلاح ذاتي" على ظهره. ولم توضح الشركة كيفية عمل هذه التكنولوجيا بالضبط في ذلك الوقت. كذلك، روج عدد قليل من صانعي الهواتف الآخرين لمواد ذاتية الشفاء في الهواتف الذكية.

وفي عام 2017، قدمت موتورولا براءة اختراع لشاشة مصنوعة من البوليمر، الذي يقوم بإصلاح نفسه عند تشققه.