الكشف عن خطة احتيال إلكترونية تستعين بـ"شات جي بي تي"

رصدت دراسة أجريت في جامعة إنديانا الأمريكية، الشهر الماضي، آلية استفادة بعض الجهات من تطبيق "شات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي"، وهو التطبيق الأسرع نموًا على الإطلاق.

وقال الباحثان المشاركان في الدراسة كاي تشينغ يانغ، وفيليبو مينزر، إن قدرات "شات جي بي تي" على إنشاء نصوص ذات مظاهر موثوقة استخدمت لتشغيل شبكات الروبوت على منصة إكس "تويتر سابقًا".

وتضم شبكات الروبوت المئات من الروبوتات الضارة وتنفذ حملات البريد العشوائي، على منصات التواصل التي يصعب اكتشافها، ويتركز نشاطها حاليًا على ترويج العملات المشفرة الاحتيالية، وتحاول إقناع الشخص بالشراء، وقد تسرق منه أيضًا.

واكتشف مينزر ويانغ الشبكة الموجودة على إكس والتي تضم أكثر من 1000 روبوت نشط، تقوم بتبادل المتابعة والرد على منشورات بعضها البعض ونشر صور مسروقة من ملفات أشخاص حقيقيين.

واستخدمت روبوتات وسائل التواصل الاجتماعي في السابق لنشر معلومات مزيفة حول أحداث كجائحة كورونا وغيرها، لكن سلوكها الآلي سهّل اكتشافها، غير أن استعانتها بـ"شات جي بي تي" سيجعل اكتشافها أصعب.

ويمكن اكتشاف الروبوت الآلي مستخدم "شات جي بي تي" عند سؤاله عن معلومات خاصة، كون جوابه لا يستطيع تقديم مثل هذه الإجابة، وذلك بحسب ما اكتشفه علماء شركة نيوزغارد.