هذه تفاصيل المعيار العالمي الجديد لأمان الأجهزة المنزلية الذكية

تُظهر الأبحاث باستمرار أن المستهلكين يعتبرون الأمان عاملاً مهمًا عند شراء الأجهزة، لكنهم لا يعرفون ما الذي يجب عليهم البحث عنه من منظور أمني لاتخاذ قرار شراء مستنير.

وعلى الرغم من فائدة الأجهزة المتصلة مثل أجراس الباب العاملة بالفيديو والأضواء الذكية والكاميرات، إلا أنه يبقى من الحكمة توخي الحذر عند استخدام التكنولوجيا المتصلة في منزلك، خاصة بعد تقارير عن اختراقات الكاميرات الأمنية المنزلية، والهجمات على الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى. ولكن حتى الآن، لا توجد طريقة سهلة لتقييم العناصر الأمنية للمنتجات ولا يوجد معيار موحد لذلك.

معيار أساس للأمن السيبراني