هذه تفاصيل المعيار العالمي الجديد لأمان الأجهزة المنزلية الذكية
تُظهر الأبحاث باستمرار أن المستهلكين يعتبرون الأمان عاملاً مهمًا عند شراء الأجهزة، لكنهم لا يعرفون ما الذي يجب عليهم البحث عنه من منظور أمني لاتخاذ قرار شراء مستنير.
وعلى الرغم من فائدة الأجهزة المتصلة مثل أجراس الباب العاملة بالفيديو والأضواء الذكية والكاميرات، إلا أنه يبقى من الحكمة توخي الحذر عند استخدام التكنولوجيا المتصلة في منزلك، خاصة بعد تقارير عن اختراقات الكاميرات الأمنية المنزلية، والهجمات على الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى. ولكن حتى الآن، لا توجد طريقة سهلة لتقييم العناصر الأمنية للمنتجات ولا يوجد معيار موحد لذلك.
معيار أساس للأمن السيبراني
تم الإعلان عن معيار أمان أجهزة إنترنت المنزلية PSV الصادر عن وكالة الفضاء الكندية هذا الأسبوع، وهو معيار أساس للأمن السيبراني ويهدف إلى توفير شهادة أمان واحدة معترف بها عالميًا لأجهزة إنترنت الأشياء المنزلية والاستهلاكية. وبذلك، يمكن لصانعي الأجهزة الذين يلتزمون بالمواصفات ويخضعون لعملية الاعتماد، أن يحملوا علامة معيار PSV الجديد.
وإذا كانت كاميرا الأمان أو المصباح الذكي الذي تشتريه يحمل العلامة، ستعرف أنها قد استوفت المتطلبات التي من شأنها أن تحمي أمانك وخصوصيتك الرقمية. وهذه تعد خطوة كبيرة إلى الأمام للحصول على شهادة عالمية لأمن إنترنت الأجهزة المنزلية، وستوفر للمستهلكين مؤشرًا بسيطًا يسهل التعرف عليه ويتم طبعه على المنتجات.
ويأتي إعلان وكالة الفضاء الكندية، في 18 مارس، في أعقاب أخبار تفيد بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية وافقت على تنفيذ برنامجها الجديد لتصنيف الأمن السيبراني لأجهزة الإنترنت المنزلية والاستهلاكية في الولايات المتحدة. لكن لا يتنافس معيار PSV مع معيار "Cyber Trust Mark" الأمريكي. بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يأخذ جميع المتطلبات الأمريكية ويضيف شروط الأمن السيبراني من برامج مماثلة في سنغافورة وأوروبا.
والنتيجة النهائية تكمن بمعيار واحد للمواصفات والاعتمادات يمكنه العمل في بلدان متعددة. وإذا تم الاعتراف به من قبل الحكومات، سيتمكن المصنعون المرور عبر عملية اعتماد واحدة فقط لدخول جميع الأسواق العالمية الرئيسة.
وهذا يمكن أن يقلل التكلفة والتعقيد بالنسبة للمصنعين ويوفر المزيد من الخيارات للمستهلكين. وتم الاعتراف بمعيار PSV من قبل وكالة الأمن السيبراني في سنغافورة، بينما في بعض البلدان الأخرى الأمر مرتبط ببعض الأوراق الرسمية.
شروط الحصول على العلامة
وللحصول على معيار PSV، يجب أن تخضع الأجهزة لبرنامج اعتماد يتضمن الإجابة على استبيان وتقديم الأدلة المصاحبة إلى مختبر اختبار معتمد. ومن أبرز المتطلبات أن يكون هناك هوية فريدة لكل جهاز، وألا توجد كلمات مرور افتراضية مضمنة، وأن يتوافر تخزين آمن للبيانات الحساسة على الجهاز وتأمين تحديثات برامج التشغيل طوال فترة الدعم بما في ذلك سد الثغرات الأمنية، والتمتع بالشفافية حول كيفية استخدام الشركة المصنعة للبيانات التي يجمعها الجهاز.
وينطبق المعيار على معظم الأجهزة المنزلية الذكية والمتصلة، بما في ذلك المصابيح الكهربائية وأجهزة تنظيم الحرارة والكاميرات الأمنية، كما يمكن تطبيقه بمفعول رجعي على المنتجات الموجودة أصلاً في السوق.
خطوة كبيرة إلى الأمام
وليس المعيار الجديد حلاً سحريًا لحل المخاوف الأمنية لأجهزة الإنترنت المنزلية والإستهلاكية، لكنه خطوة كبيرة إلى الأمام، وأفضل بكثير من عدم وجود أي ضوابط. مع العلم أن استيفاء الحد الأدنى من معايير الأمان لا يضمن خلو الأجهزة من الثغرات الأمنية، التي ستتم معالجتها لاحقًا من خلال تحديثات معينة.
ولمعالجة المخاوف بشأن إساءة استخدام وتزوير علامة معيار PSV على الأجهزة، سيكون لدى وكالة الفضاء الكندية قاعدة بيانات لجميع المنتجات المعتمدة على موقعها الإلكتروني حتى يتمكن المستهلك من التحقق من أمن جهازه. كما أنه هناك أيضًا خططًا لإتاحة المعلومات في تطبيق النظام الأساس للمنزل الذكي الخاص بك، الذي سيقوم بتنبيهك بحالة أمان الجهاز قبل أن يتمكن من الانضمام إلى شبكتك.
ويقدم المعيار الجديد بذلك حلًا لمشكلتين أساسيتين. بالنسبة للمصنعين، فإنه يجعل من السهل لهم الامتثال للوائح العديد من البلدان في خطوة واحدة، بينما بالنسبة للمستهلكين، فإنه يمنحهم وسيلة للحصول على معلومات حول نوع المواصفات الأمنية التي تلتزم بها الشركة المصنعة للجهاز. ودون علامة PSV، قد يكون من الصعب على المستهلك اتخاذ قرار الشراء، لأنه سيفضل شراء جهاز يحمل هذه العلامة.