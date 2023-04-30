بعد إخفاق المحاولة اليابانية.. لماذا يصعب الوصول إلى القمر بأمان؟

ويضيف إنديك أن "الصعوبات التي تواجهها الشركات في محاولاتها للهبوط على سطح القمر تبقى متوقعة وعادية، إذ إن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لم ينجحا إلا بعد محاولات فاشلة تحطمت خلالها العديد من المركبات".

وكان رئيس شركة "أي سبايس" ومؤسسها تاكيشي هاكامادا، قد قال بعد فشل محاولة الإنزال على سطح القمر: "مع أننا لا نعتقد أن الهبوط ممكن هذه المرة، فإننا نرى أن هذه المهمة كانت ذات أهمية كبيرة، إذ أتاحت اكتساب الكثير من البيانات والخبرة".

واعتبر أن "المهم هو استخدام هذه المعارف وهذه الأمثولة في المهمة الثانية وما يليها".

وأشار إلى أن الشركة تعد لمهمتين جديدتين لمحاولة الهبوط على سطح القمر، وأن فشل المهمة الحالية لن يغير شيئا في مشاريعها.