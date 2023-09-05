السيارات القديمة مقابل السيارات الحديثة.. أيهما أكثر أماناً في الحوادث؟

أدى الابتكار التكنولوجي ومعايير الصناعة الأعلى إلى زيادة عدد ميزات الأمان في السيارات الحديثة، ونتج عن ذلك تغييرات كبيرة في هيكل السيارة الأساسي جعلها أكثر أماناً.

كذلك، تم تجهيز هذه السيارات بتقنية الذكاء الاصطناعي وميزات الأمان الحديثة التي تمنع تأثير الاصطدامات، ولذلك، فإن أداء السيارات الحديثة أفضل في اختبارات التصادم، وينخفض معها معدل وفيات السائقين والركاب.

وحصلت السيارات الحديثة على مواد تصنيع معدلة، من بينها الفولاذ الذي يعتبر المادة الرئيسية المستخدمة في صناعة الهيكل الخارجي للسيارة. ومنذ العقد الماضي، تم خلط الفولاذ مع سبائك مختلفة، كما تم تعديل تقنيات التصنيع. وحاليًا، يتم استخدام عملية تصنيع الفولاذ المضغوط الذي يوفر وزناً أقل وقوة وصلابة أكبر قد تصل قدرتها إلى 1500 ميغاباسكال، بينما كانت في السيارات القديمة تصل إلى 500 ميغاباسكال.

في المقابل، كانت السيارات القديمة التي تم تصنيعها خلال فترة السبعينيات وحتى عام 2000 أكثر تركيزًا على توفير الرفاهية بدلاً من الأمان. وكانت تعتبر ميزات السلامة والأمان ملكًا لسيارات السيدان الراقية، بينما تفتقر جميع سيارات السيدان العادية والفئات الأخرى تقريبًا لهذه الميزات. وكانت هذه السيارات تبنى على هيكل سفلي يمتد من أول السيارة إلى آخرها. ولذلك تفشل هذه السيارات في اختبارات تصادم السيارات الحديثة، كما تفشل جميع تلك القديمة تقريبًا في اختبار التصادم الجانبي الذي يعتبر مهمًا لسلامة السائق والركاب.

ومن المهم الإشارة إلى أن السيارات الحديثة لديها مناطق تشوه محددة مسبقاً لتشتت قوة الصدمة وتبعدها عن الركاب، بينما هذه الهندسة لم تكن معتمدة في السيارة القديمة. لذلك نرى أن السيارات الحديثة تتحطم بطريقة أكبر خلال الاصطدام، لكنها تبعد الخطر والإصابات عن الركاب، بينما السيارات القديمة كانت تتحطم بنسبة أقل لكن الخطر على الركاب كان أكبر بكثير، وكذلك الإصابات.

المعدات والميزات المتقدمة