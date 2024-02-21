تقنية جديدة تجعل السيارات الكهربائية تقطع أكثر من 1000 كم بشحنة واحدة

ويعمل السيليكون صغير الحجم بشكل تآزري مع الجل لتخفيف ضغوط التمدد؛ ما يخلق بطارية متينة وعالية الأداء يمكنها منح المركبات الكهربائية نطاقًا يزيد على 1000 كيلومتر، بينما يبلغ المدى الأقصى للمركبات الكهربائية اليوم نحو 480 كلم في المتوسط. وحتى السيارة الكهربائية الأطول مدى، لوسيد ينفد شحنها بعد نحو 800 كلم.

تحسن ملحوظ في طاقة البطارية

وتم استكشاف السيليكون على نطاق واسع في بطاريات الليثيوم أيون لأنه يمكن أن يحمل ما يصل إلى 10 أضعاف عدد أيونات أكبر. ولكن السيليكون يتمدد بما يصل إلى ثلاثة أضعاف حجمه عند تلقي الشحن؛ ما قد يؤدي إلى تلف البطارية.

ولمنع حصول ذلك، يمكن للسيليكون بحجم نانومتر أن يخفف من هذه المشكلة، لكن مثل هذا النظام يتطلب عملية إنتاج معقدة ومكلفة.

ووجد الباحثون طريقة لدمج السيليكون في البطاريات مع إبطال ميله المدمر للتوسع؛ ما يعني أن السيارات الكهربائية المستقبلية يمكن أن تستخدم هذه التكنولوجيا للذهاب إلى مسافات أبعد بشحنة واحدة.

واختار العلماء جزيئات السيليكون ذات الحجم الميكرومتري المرتبطة بجل مرن يعمل على تشتيت الضغط الداخلي الناجم عن توسيع أنود السيليكون؛ ما يمنع تدهور البطارية دون المساس بالتوصيلات.